Dopo la lezione di ‘body positive’ dei giorni scorsi, Vanessa Incontrada torna su Instagram con uno scatto che, ancora una volta, lascia tutti senza parole. Per chi non fosse aggiornatissimo, la bella spagnola, che solitamente risponde alle accuse e alle critiche sul suo fisico solo e soltanto con il silenzio, ha fatto un’eccezione. La Incontrada, che per gli hater non rispetterebbe i canoni di bellezza imposti dalla società moderna (in poche parole non sarebbe ‘magra’), ha deciso di intervenire.

Ma con eleganza, caratteristica che da sempre la contraddistingue, per rivolgersi alle donne che come lei hanno subito attacchi sterili per le loro “imperfezioni”, che altro non sono che tratti distintivi da sfoggiare con orgoglio. Ovazione in rete: il post di Vanessa ha presto raccolto il plauso di tantissimi follower, tra cui diverse vip come Antonella Clerici e Valeria Marini. (Continua dopo la foto)









L’attrice e conduttrice, in passato ‘massacrata’ per aver preso qualche chilo dopo la gravidanza, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con la luce del sole alle spalle. Indossa un top grigio scuro e guarda fissa l’obiettivo e scrive sotto allo scatto: “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele. Besitos Amigos”. Tra i tantissimi commenti, come detto, spiccano quelli delle colleghe vip, ovviamente dalla parte della Incontrada. (Continua dopo la foto)





Valeria Marini scrive: “Vanessa Incontrada sei bellissima”. E poi Antonella Clerici, che commenta con le emoticon dell’applauso e un cuore rosso. E poi quelli di una vera marea di persone comuni, che hanno apprezzato molto il messaggio positivo e di incoraggiamento di Vanessa. Ora un’altra foto. E, ancora una volta, una pioggia di complimenti per la Incontrada. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 4 Set 2019 alle ore 1:44 PDT

Visualizza questo post su Instagram #VaneRicordi Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 9 Set 2019 alle ore 3:00 PDT



Si tratta di un “Vane ricordo”, come lo chiama lei. Una foto bellissima, in bianco e nero, in cui Vanessa posa con i capelli raccolti, le gambe accavallate e un abito fantasia leggermente scollato sul davanti. Il verdetto è unanime: Vanessa Incontrada, super fascinosa e molto femminile, sembra una vera diva, tanto che scatta subito il paragone con Sophia Loren. Lo scatto, neanche a dirlo, ha riscosso subito un gran successo.

