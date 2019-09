Benedetta Parodi è tornata al timone di ‘Bake Off Italia, dolci in forno’. La settima edizione dello show, in onda su Real Time dal 30 agosto, la rivede al fianco di Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio ed Ernst Knam. La sorella di Cristina non vedeva l’ora di ripartire e attraverso il promo, ha dato appuntamento ai suoi tanti follower di Instagram verso nuove gustose avventure culinarie: “È tutto pronto, benvenuti a Bake Off Italia!”, ha annunciato la conduttrice.

Come detto, la ‘zia Bene’ è molto seguita sui social, dove condivide spesso anche ricette e foto di famiglia, ma l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha generato così tante polemiche al punto da costringerla a rimuoverlo. O meglio, a modificarlo e ripostarlo. Nel dettaglio la conduttrice ed esperta di cucina ha condiviso la foto di una crostata a base di prugne e zenzero che, è proprio il caso di dirlo, è risultata “indigesta” a molti. (Continua dopo la foto)









Accanto al piatto con la fetta di crostata, una tazza e un giornale. “Buondì con la crostata prugne e zenzero”, ha scritto la sorella di Cristina Parodi augurando buongiorno a tutti i fan. In molti però si sono accorti che nell’inquadratura era ben visibile il titolo di un articolo del quotidiano – il Corriere della Sera – che, ad avviso di tanti, strideva con la leggerezza del post. (Continua dopo la foto)





Il titolo del pezzo raccontava la confessione agli inquirenti di Massimo Sebastiani riferita all’omicidio di Elisa Pomarelli, il cui cadavere è stato ritrovato nella zona di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello, dopo giorni di ricerche. Un caso che ha scosso tutti, anche i fan di Benedetta. La sua “distrazione” è stata considerata imperdonabile dai follower, che hanno quindi invaso di commenti il post. (Continua dopo foto e post)







“Il titolo di giornale accanto alla fetta di torta non ci sta”, ha scritto qualcuno, e altri: “Quel titolo è inquietante”, “Occhio ai contenuti del giornale, un po’ stridenti con la leggerezza del post”, “Prima di pubblicare le foto controllare…” e “Magari frenare l’impulso di pubblicare subito”. La Parodi, travolta dalle polemiche, ha poi rimosso il post e ne ha pubblicato uno nuovo in cui la torta è più centrata e il titolo del Corriere tagliato.

