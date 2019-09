Ci siamo. Alessia Marcuzzi quest’anno è la padrona di casa della nuova edizione di Temptation Island Vip, il “reality dei sentimenti” dedicato alle coppie (più o meno) famose che per diverse settimane hanno accettato di separarsi e vivere in villaggi diversi per mettere alla prova il loro amore. E mettersi alla prova con i tentatori e le tentatrici.

Il programma di Canale 5 che lo scorso anno aveva fatto registrare numeri da capogiro, inizia lunedì 9 settembre e, come detto, dopo Simona Ventura tocca alla Marcuzzi gestire i falò di confronto tra i fidanzati e fidanzate. Oltre a essere una bravissima conduttrice, Alessia è anche un’influencer e di sicuro, come già successo a L’Isola dei famosi o a Le Iene, non deluderà in fatto di stile. Sappiamo già che la Maison Etro a firmare i look che indosserà ogni lunedì sera per 6 settimane. (Continua dopo la foto)









Per Alessia Marcuzzi Etro ha pensato a look sensuali e glamour. E se la conduttrice mantiene il riserbo sui capi che indosserà per le puntate di Temptation Island Vip, il brand ha invece diffuso alcuni bozzetti degli outfit pensati per lei. La vedremo dunque alternare completi bordeaux con giacca e shorts portati con camicie colorate a tute variopinte con le maniche a sbuffo, ma anche pantaloncini a righe e rouches. (Continua dopo la foto)





Inoltre sappiamo già che per completare i look in Sardegna la Marcuzzi sfoggerà maxi cinture e sandali con tacchi a spillo che daranno risalto alle sue gambe chilometriche spesso e anche di recente prese di mira dagli hater. A proposito: a poche ore dall’inizio della trasmissione, ecco una foto dei preparativi che ha già fatto nascere la polemica. Alessia è in Sardegna e si mostra al naturale per metà mentre si lascia truccare da un make up artist. (Continua dopo foto e post)







“In fase di preparazione con la mia buona stella”, scrive la conduttrice nella didascalia taggando un noto brand di gioielli. L’operazione make up non è ancora ultimata ed è la bocca di Alessia a catturare l’attenzione dei follower che, anche stavolta, non perdono occasione di criticarla duramente per presunti ritocchini a loro avviso eseguiti male. “Che bocca fatta male”, commenta qualcuno, con tanto di ‘pollice in giù’. E un altro: “Bocca rovinata”. E ancora: “Bellissima come sempre, ma quelle labbra! Si vede troppo che sono pompate, non ne avevi veramente bisogno”.

