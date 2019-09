“Attenzione”. Naike Rivelli oltre ogni limite: sdraiata e completamente nuda lascia allibiti i fan

Naike Rivelli completamente nuda su Instagram. La foto in sauna lascia i fan senza parole. La figlia di Ornella Muti sempre più disinibita continua a provocare i fan. Lo fa su Instagram. Basta scorrere le foto del suo profilo per rendersi conto che la Rivelli non si fa problemi di sorta e posta di tutto. E dopo le foto che la ritraggono mentre fa yoga senza veli, stavolta Naike Rivelli si è spinta persino oltre. E ha postato un video mentre è sdraiata nella sauna finlandese senza nulla addosso.

“ATTENZIONE ‼️🚫🛑⏳📺😱 Sta TORNANDO LA d’Urso 🙃 #naikerivelli #humour #tvtrash #gossip #durso #inflazione #tv #trash #italia @ornellamuti @verissimotv @gossipit @gossiptvofficial @trash_italiano” è la didascalia del filmato. Ma chi le legge? Tutti sono concentrati sul fisico perfetto della Rivelli e un po’ scioccati dal suo gesto di mettersi in mostra completamente nuda. Avete visto il video? Che ne dite? Continua a leggere dopo la foto









Anche nella sauna, sembra che Naike Rivelli stia praticando yoga, attività a cui negli ultimi tempi si dedica con passione e costanza. Sembra che per lei lo yoga sia una vera e propria valvola di sfogo. E, a giudicare dal caratterino, sembra che Naike abbia davvero bisogno di sfogarsi… Sono tantissime le immagini che la ritraggono mentre pratica yoga e medita. Yoga sì, ma in primo piano resta sempre il suo fisico bestiale. Sexy, tonico, perfetto. Continua a leggere dopo la foto





Ma se fino a qualche giorno fa, durante la meditazione, Naike indossava abiti succinti, stavolta non indossa nulla. Nulla. Il lato b è in bella mostra, sexy e provocante. I fan, ovviamente, sono impazziti di fronte a quelle immagini e hanno commentato numerosi: “Divinamente divina”, le ha scritto qualcuno. “Come sei bella bellissima troppo sexy bel fisico 💖💖💖💖🔥❤️❤️💕💕😘”, “Come vorrei mettere il viso dove dico io” scrive un fan più audace. Anche troppo audace… Continua a leggere dopo la foto





Nata il 10 ottobre del 1974 a Monaco di Baviera, è la figlia di Ornella Muti. Del padre, invece, non si conosce l’identità. Per anni, infatti, Naike ha avuto rapporti con José Luis Bermùdez de Castro, spinta dalla ferma convinzione che fosse suo padre. Dopo il test del Dna chiesto dall’uomo, emerse che i due non erano parenti. A 22 anni diventa madre di Akash, nato da una relazione con Cristian Cetorelli. Oggi il ragazzo vive a San Francisco per studiare. Nel 2002 l’attrice è convolata a nozze con l’attore tedesco Manou Lubowski; ma il matrimonio è durato solo 9 mesi.

Naike Rivelli, lo yoga è sempre più hot. In perizoma a testa in giù: si vede tutto