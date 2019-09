Elettra Lamborghini esagerata: col lato b ‘così’ manda in tilt i social

Si diverte a stupire Elettra Miura Lamborgini. L’ereditiera più social che c’è ha fatto impazzire i suoi numerosi follower di Instagram con un twerking forsennato in albergo. Inizialmente si è avvicinata alle luci della ribalta attraverso la televisione, partecipando a vari reality in giro per il mondo: Super Shore, Riccanza, Grande Fratello Vip in Spagna e Geordie Shore in Inghilterra. Negli ultimi due anni ha iniziato anche a pubblicare musica, esordendo col successo enorme del singolo Pem Pem.

Attraverso il successo di Pem Pem e di quello su Instagram (4,2 milioni di followers) è riuscita a crearsi un immaginario molto riconoscibile, diventando una vera e propria icona pop. Quest'anno ha anche ampliato il proprio pubblico, partecipando a The Voice su Rai 2 in qualità di giudice.









Il 14 giugno del 2019 è uscito il primo album ufficiale di Elettra Lamborghini: Twerking Queen. È uscito per BillionHeadz Money Group, l'etichetta fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. L'appellativo di regina del twerking non è una novità: più volte si era autodefinita tale, anche in virtù della smodata presenza di twerk nei suoi video musicali. E così Elettra Lamborghini si è divertita con un altro video che ha mandato fuori di testa i suoi numerosi fa.





"Nel dubbio……", scrive la giudice di The Voice postando il video visualizzato da più di un milione di utenti. La breve ma intensa lezione di Twerk firmata Lamborghini ha visto come location gli imponenti luoghi del Lido di Venezia che quest'anno hanno ospitato la 76esima edizione. Con un'altrettanta scarpa dai lineamenti sexy, poggia il suo piede sulle poltrone rosse dell'hotel ed ecco che il movimento sensuale che tutti riconoscono in lei, ha innalzato le temperature al Lido.





Visualizza questo post su Instagram Nel dubbio……🤷🏽‍♀️ Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 3 Set 2019 alle ore 9:15 PDT

Twerking è una parola inglese usata per indicare un tipo di ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche. Secondo la versione web del Dizionario Oxford (Oxford Dictionary Online) la parola inglese “twerk” significa: “ballare una musica famosa in un modo sessualmente provocante che coinvolge i movimenti di spinta dell’anca in una posizione accovacciata.” La parola è di origine incerta.

