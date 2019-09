Nuda, ‘coperta’ solo da una rete. Justine Mattera mai così bollente, fan senza parole

Che Justine Mattera sia una donna libera dalle inibizioni e amante del suo corpo, chi la segue su Instagram l’ha capito già da tempo. La showgirl, che in questo ultimo periodo si è presa una pausa dalla televisione, è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero ad alto tasso erotico.

Non che sia il suo primo nudo artistico. A cadenza regolare la ex moglie di Paolo Limiti adora lasciare senza fiato i suoi fan. E viene subito da pensare che l’anagrafe menta. Justine ha 48 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, perfetto, da fare invidia alle ventenni. Il suo segreto? Lo sport: “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato. (Continua a leggere dopo la foto)









Justine Mattera è tornata alla carica con uno scatto in cui posa nuda con un paio di jeans abbassati e il lato b in mostra. Tripudio di cuoricini sotto alla foto bollente di Justine, che non perde occasione per mostrare il suo fisico pazzesco. “La trovo una fotografia splendida!! Complimenti al fotografo un GRANDE MAESTRO”. Poche ore fa la bellissima bionda ha deliziato i fan con un’altra foto hot. “Quanti di noi sono intrappolati nella rete?” scrive la bella Justine Mattera sotto l’immagine che la ritrae completamente nuda, con addosso solo un paio di altissime scarpe in vernice rosa fluorescente. (Continua a leggere dopo la foto)





La showgirl è ripresa di spalle e mostra un fisico asciutto e tonico, frutto dei durissimi allenamenti che compie per partecipare alle competizioni di triathlon, sua grandissima passione. Tutto il corpo è avvolto in una rete gialla, che altro non è che quella delle calze collant indossati e portati fin sopra le spalle, proprio come se Justine fosse rimasta intrappolata. Questo scatto, a differenza di molti altri che la showgirl ha condiviso sul profilo, è a colori. Solitamente la showgirl preferisce un elegante bianco e nero per gli scatti di nudo artistico ma qui i toni sono vividi e vivaci. (Continua a leggere dopo la foto)





Uno scatto molto pop, quasi a richiamare le atmosfere degli anni Settanta e Ottanta. E i fan apprezzano con tantissimi messaggi: “Bella foto, molto particolare, sei sempre stupenda”, “Questa foto è uno spettacolo!”, “Pescato eccezionale!!! Sarà merito della rete?”, “Una pesca miracolosa”, si legge tra i commenti dello scatto pubblicato da Justine Mattera.

