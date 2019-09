Prima il cambio look, con un nuovo taglio che mette in risalto i suoi capelli ricci, ora una nuova foto in cui sembra diverso da quando ha alzato la coppa ad Amici. Alberto Urso continua a stupire i suoi tanti fan, oltre a inanellare successi. Il suo album è vendutissimo e presto potremo ascoltare qualche pezzo inedito e stando a quanto riportato poco tempo fa da Oggi, il cantante vorrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto per la prima volta da Amadeus.

Un sogno, quello di calcare il palco dell’Ariston, che Alberto non ha mai nascosto. “Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno, ma per ora non ho ancora programmi”, diceva qualche mese fa il tenore che ha conquistato tutti nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi. Ma per lui potrebbero anche aprirsi le porte di Amici Celebrities, ovvero l’edizione vip di Amici. (Continua dopo la foto)









Il rumor circa la sua partecipazione (insieme a quanto pare all’amica Giordana Angi, Annalisa e Irama) circolano da settimane e proprio mentre vengono svelati i primi nomi dei professori di Amici 2019-2020, ecco che Alberto getta altra benzina sul fuoco sul suo futuro. “Presto tantissime novità” ha scritto il tenore sotto alla foto social che, come anticipavamo, ha lasciato tutti di stucco. (Continua dopo la foto)





Alberto ha sempre detto di voler perdere peso, tanto da seguire una dieta molto rigida che lo ha asciugato e, al contempo, gli ha fatto accumulare massa muscolare. Non ha smesso di impegnarsi duramente e i risultati ora si vedono. Nella foto su Instagram in cui annuncia sibillino che ci saranno presto tante novità Alberto sfoggia un nuovo fisico. E oltre a tanti fan, se ne è accorto anche un ballerino professionista di Amici e grande amico del cantante. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Presto tantissime novità…💣❤️ Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official) in data: 4 Set 2019 alle ore 2:58 PDT



La foto, come detto, è stata commentatissima e anche il ballerino Mattia Tuzzolino è intervenuto: “Zio, ma sei dimagrito un botto!”, gli ha scritto. E Alberto: “Compare, se me lo dici tu, mi fido”. Tra i tantissimi “Sei bellissimo” e “Così ci fai morire”, qualcuno gli scrive anche “Mangia, che sei sciupato” e un’altra: “Ma quanto ti sei dimagrito? Sempre più bello… Bravo lo sappiamo bene”.

Alessandra Amoroso, curve mozzafiato e fisico al top in bikini