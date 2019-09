Questo è un momento d’oro per Alessandra Amoroso e su tutti i fronti. L’ex allieva di ‘Amici’ oggi diventata una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano è in testa alla classifiche musicali con la sua hit ‘Mambo salentino’, interpretata insieme alla band pugliese ‘Boomdabash’ e ha appena terminato di girare l’Italia con un tour che ha collezionato grande affluenza di pubblico. Non solo. Anche sul versante sentimentale procede tutto a gonfie vele.

L’amore con Stefano Settepani, che per la cronaca è produttore del talent che l’ha lanciata, dunque ‘Amici di Maria De Filippi’, è sempre più solido, come dimostrano anche le ultime paparazzate apparse sul settimanale Chi. La coppia è stata sorpresa dai fotografi mentre si gode in questi ultimi giorni d’estate il mare di Porto Cesareo. E tra tuffi in acqua e calorose effusioni, le mani del bel produttore cadono proprio sul lato b della cantante. (Continua dopo la foto)









Insieme da 3 anni, per il gossip Stefano e Alessandra sarebbero pronti a convolare a nozze. Ma il rumor sui fiori d’arancio non è ancora stato confermato dai due piccioncini, che proseguono le loro vacanze al fianco della famiglia di lei, nella sua città d’origine Lecce, con i genitori, la sorella e, soprattutto, la nipotina Andrea, a cui è molto legata. (Continua dopo la foto)





I fan di Alessandra Amoroso, poi, ricevono aggiornamenti costanti dal suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 3 milioni di follower. Tutti estasiati di fronte all’ultimo post della cantante, che a fine estate mette in mostra la sua splendida forma fisica in bikini. La Amoroso sotto il sole sfoggia un corpo asciutto e longilineo nella foto, con le curve e l’addome esaltati dalla posa. E tra i tanti commenti, anche di vip, anche quello dell’amica e collega Emma Marrone: “Che bona!”. (Continua dopo foto e post)







Nella foto successiva, che fa parte dello stesso post, Alessandra racconta anche una piccola disavventura. Questa volta in primo piano c’è la coscia, abbronzatissima e coi segni della puntura di una medusa. “Da ‘baciata dal sole’ a ‘baciata da una medusa’ è davvero un attimo! #amoriaprimavista”, scrive lei nella didascalia. La cantante è stata punta da una medusa mentre faceva il bagno al mare. Ma anche questo piccolo incidente lo affronta con ironia. “Voleva l’autografo”, scherza qualcuno.

