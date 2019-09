Teresa Bellanova, l’outfit scelto dal ministro fa discutere. Parla Enzo Miccio

“La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu”. Teresa Bellenova, ministro dell’Agricoltura, ribatte così via twitter agli haters che l’hanno attaccata per la mise scelta al giuramento ieri al Quirinale. Bellanova ritwitta il post di Enzo Miccio, conduttore Tv che si autodefinisce sul social network ‘paladino del buon gusto’, nel quale viene promossa la tenuta del ministro al Colle.

"Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved", era stato il tweet di Enzo Miccio, conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner.









Non solo. La ministra qualche ora dopo ha sfidato gli haters chiedendo un giudizio sul look esibito oggi, caratterizzato da una blusa gialla con pois neri. Questa la risposta, ironica e positiva, a un web che ieri si era scatenato senza risparmiare insulti e offese a Bellanova, soprattutto su Twitter. Dove figura ad esempio lo sgradevole affondo di Daniele Capezzone, ex segretario dei Radicali e poi portavoce del Popolo della libertà. "Carnevale? Halloween?", scrive in un tweet, ma la sua ironia gli si ritorce contro. #TeresaBellanova diventa il primo hashtag nei trending topic di Twitter in Italia.





In tanti replicano esprimendo solidarietà alla nuova ministra e in poche ore diventa virale anche l'hashtag #qualcosadiblu. "Ha dimostrato impegno e competenza fin dalla più giovane età – il commento di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia – Combatterò contro i suoi provvedimenti quando mi troveranno in disaccordo, come la democrazia ci consente. Si vergogni chi la insulta per l'abito, l'aspetto e il titolo di studio".





Altro punto attaccato dagli hater, quest’ultimo: Bellanova ha la licenza media, ha lavorato nelle campagne pugliesi come bracciante ma sin da ventenne era impegnata nel sindacato e si è battuta a lungo per contrastare il caporalato. Nella sua carriera è stata anche viceministra dello Sviluppo economico, sia nel governo Renzi che nel governo Gentiloni.

