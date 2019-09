“Il lato b più bello d’Italia”. Giorgia Palmas esagerata: la foto accende il desiderio

L’estate sarà pure finita (e le ferie anche, ahimè) ma le vip di casa nostra ancora si godono il mare e l’estate. Giorgia Palmas è una di queste. Oltre a godersi il relax sulla spiaggia, la fidanzata di Filippo Magnini, si fa spesso fotografare in abiti succinti per la gioia immensa dei suoi fan. L’ultima foto postata da Giorgia è pazzesca: lei è in riva al mare, indossa un bikini che mette in risalto la sua bellezza e la sua perfezione.

Magra, snella, tonica, asciutta e con tante curve al posto giusto: la ex velina ha fatto perdere la testa ai fan che hanno iniziato a venerarla. La foto mozzafiato è stata scattata da un fotografo d’eccezione. Giorgia è stata immortalata dal suo compagno Filippo Magnini. I due ormai sono una coppia consolidata e il loro amore è sempre più grande. È stato grazie a Magnini che Giorgia ha ritrovato il sorriso e la felicità. Sono una coppia bellissima e speriamo che prima o poi decidano di allargare la famiglia… Continua a leggere dopo la foto









“… e dire che una volta le foto erano solo in bianco e nero” ha scritto la Palmas a didascalia di quello scatto pazzesco. Perché la foto di cui parliamo è in bianco e nero e rende l’immagine ancor più sensuale e vagamente misteriosa. Il fatto è che non è stato tanto il bianco e nero a catturare i fan, quanto il meraviglioso lato b di Giorgia che sembra disegnato, tanto è perfetto. Un sedere a mandolino che ha mandato in visibilio i fan. Continua a leggere dopo la foto





Il profilo di Giorgia è stato sommerso di commenti di approvazione. “Comunque è da sempre il lato B più bello della tv italiana”, ha scritto un fan. E un altro ha specificato: “Il lato B più bello d’Italia”. “Questa foto la stampò e mi faccio un bel poster a casa. Ma cosa ne sanno le 20enni” si legge ancora. Un fan romanticone ha commentato: “Anche senza colori la tua bellezza illumina la foto”. E ancora: “Che dire! Chiappe olimpiche. The Queen”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Tutta mia! @giopalmas82 ❤️❤️ Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) in data: 13 Ago 2019 alle ore 4:19 PDT

E mentre la sua bellezza splende, l’amore tra lei e Magni e cresce. L’ex nuotatore della Nazionale Italiana ha postato uno scatto su Instagram scrivendo “My love”, lei ha replicato subito “Amore mio grande”. La showgirl cagliaritana e il campione si sono conosciuti ormai quasi due anni fa a Milano per poi decidere di vivere insieme proprio nel capoluogo lombardo.

