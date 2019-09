Asia Nuccetelli, il bikini è bollente ma c’è un dettaglio che fa preoccupare i fan

Asia Nuccetelli, non c’è pace per la figlia di Antonella Mosetti che ha partecipato con la madre alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Dal GF in poi per Asia la vita è stata difficile: la ragazza aveva deciso di sottoporsi ad alcuni ritocchini estetici per sentirsi più bella ma, sui social, è stata presa di mira e criticata pesantemente. Tutte quelle critiche e cattiverie nei suoi confronti hanno fatto chiudere Asia in se stessa e la ragazza, come ha raccontato la madre, ha deciso per un po’ di sparire dalla tv.

Ora, però, Asia sembra aver superato quella vicenda e ha rialzato la testa. Su Instagram posta spesso foto che la ritraggono in abiti succinti in pose provocanti e sensuali. Gli ultimi scatti, però, hanno messo in allarme i fan che hanno notato un dettaglio non trascurabile. Se alcuni fan elogiano la bellezza stratosferica di Asia, c'è anche chi è preoccupato per lei. E perché? La figlia di Antonella Mosetti, secondo qualcuno, è troppo magra.









Qualcuno sostiene che Asia sia troppo magra rispetto a come era prima. L'allarme è scattato dopo l'ultima foto che Asia ha postato su Instagram. La figlia della Mosetti indossa un bikini nero molto striminzito: le curve sono ben in evidenza ma a catturare l'attenzione di qualcuno è la magrezza di Asia. Le sue anche sono sporgenti e scatta la preoccupazione… Starà bene? "Che fisico 👍.", "Bella bella ma forse troppo magra 💖non ti arrabbiare però 😘", le scrive infatti qualcuno.





Anche voi avete l'impressione che sia dimagrita un po' troppo? Forse è vero, è dimagrita rispetto a qualche tempo fa. Ma bisogna ammettere che ha anche un bel fisico… "A leonessaa 🦁", "Wow stupenda!". Qualcuno ironicamente invece scrive: "Di te mi piace …. l'allegria ❤️", si legge ancora tra i commenti. Speriamo che Asia non prenda male questo commento sul suo fisico… Se è sulla difensiva c'è da capirla… In fondo per anni è stata vittima degli hater che l'hanno massacrata per la sua scelta di sottoporsi a vari ritocchini.





Visualizza questo post su Instagram Savage 🦁 Un post condiviso da Asia Nuccetelli (@asianuccetelli.real) in data: 3 Set 2019 alle ore 5:58 PDT

Di recente una follower aveva commentato così una sua foto: “Sei diventata di plastica”. E Asia non era stata zitta e aveva replicato a tono: “Meglio di plastica che di m…”. Sì, Asia è decisamente stanca delle critiche e degli insulti e ha deciso di alzare la voce per far valere il suo punto di vista… Che dite, fa bene?

