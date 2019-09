Karina Cascella, il nuovo look è ‘boom’: “Vi piaccio così?”. Ma i fan notano ‘qualcosa’

L’opinionista Karina Cascella è uno di quei personaggi che non esita a condividere con i followers di Instagram ogni cosa che fa. Soprattutto perché lei è sempre in grado di difendersi anche nel caso in cui le arrivi qualche accusa da parte degli haters. Come tutti i fan sapranno, l’opinionista dei salotti televisivi Mediaset si è da poco trasferita a Bergamo dal suo futuro marito Max, lasciando la tanto amata Milano.

Naturalmente, la figlia Ginevra l'ha seguita in questo trasloco così importante per lei. Il suo look è sempre passato sotto la lente d'ingrandimento del gossip e lo scorso aprile aveva deciso di tagliare nuovamente i capelli e fare delle schiariture.Il drastico cambio era avvenuto a luglio, quando l'opinionista aveva deciso di tagliare i capelli per volere del futuro marito Max, che la preferisce con i capelli corti.









“Ciao ragazze! – aveva scritto Karina Cascella su Instagram – Ieri, come avete visto dalle storie, sono tornata dai miei amori per tagliare ancora un po’ i capelli. Mi avevano detto che sarei entrata in un tunnel ed è così. Appena crescono sulla spalla, io corro e non so cosa ne pensiate voi, ma a me piacciono veramente moltissimo! Dai dai, ditemi, che sono curiosa… Vi piacciono così corti?”, aveva concluso l’opinionista pubblicando una foto con il nuovo taglio di capelli.

Adesso, dopo l'estate trascorsa al mare, Karina Cascella ha deciso di accorciare nuovamente i capelli e di fare qualche colpo di sole per rendere il viso più luminoso. "Schiariture fatte oggi. Il colore è mio: abbiamo solo schiarito appena appena", ha spiegato su Instagram. Cogliendo l'occasione, alcuni fan le hanno chiesto di non gonfiare più le labbra.





"Karina, eri l'unica non rifatta e ancora semplice. Ma ora alle labbra che hai fatto? Ti prego, non esagerare anche tu. Non ne hai nemmeno bisogno!"; l'opinionista ha tenuto a precisare: "Non tocco le labbra da non so quanto tempo, quindi ti sbagli. Saranno i rossetti che danno tutti volume". Karina Cascella ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower attraverso l'apposita opzione presente su Instagram. Nel rispondere, la nota opinionista e volto televisivo si è lasciata andare a dichiarazioni molto personali riguardo la sua famiglia.





In particolare ha parlato del complicato rapporto con suo padre. “Mio padre aveva problemi con l’alcol e la nostra vita girava in base a quanto ne assumeva. – ha ammesso la Cascella, per poi aggiungere – Non è bello da raccontare ed è anche difficile farlo. Dico solo che a volte ci si ritrova in battaglie sin da piccoli”.