Ludovica Valli esagera con i ritocchini. Fan infuriati: “Sembri Carmen Di Pietro”

Ludovica Valli è stata una delle ex troniste più seguite di Uomini e Donne. I telespettatori del programma di Maria De Filippi l’hanno conosciuta nel 2016 e di sicuro si ricordano i due pretendenti della sorellina di Beatrice, anche lei nota per aver partecipato dal dating show più famoso della televisione italiana.

In ballo c’erano il tatuatissimo Manuel Vallicella e il napoletano Fabio Ferrara. La giovane, a dispetto dei consigli di opinionisti che tifavano tutti per Vallicella, scelse Ferrara. La storia tra i due sembrava andare a gonfie vele, poi è arrivata l’opportunità di partecipare a ”Temptation Island” e le cose sono andate a rotoli. Dopo pochi mesi, infatti, i due hanno annunciato la separazione. “La nostra è una storia molto tormentata. – aveva raccontato l’ex tronista – Se si vuole, si salva tutto, ma ci sono troppe cose che non vanno. Quando scegli di stare con una persona o accetti tutto di lei o non puoi costruirci un futuro. E io purtroppo non posso accettare tutto di lui. Ci sono cose del mio uomo che non accetto, ma non dirò altro”. (Continua a leggere dopo la foto)









”La verità è che siamo innamorati – aveva ribadito Ludovica – ma purtroppo non possiamo stare insieme. Siamo entrambi difficili, con lati della nostra personalità che riusciamo ad accettare a vicenda e altri che invece non possiamo sopportare. Stiamo male entrambi perché ci amiamo ed è una situazione complicata”. Ludovica, dopo la fine della tormentata storia d’amore con il corteggiatori Fabio Ferrara, ha avuto altri amori, puntualmente raccontati su Instagram. Fino allo scorso aprile è stata legata a Federico Accorsi, che è il suo personal trainer. L’influencer aveva ufficializzato la relazione a settembre scorso, postando sui social alcune foto bollenti in cui i due si scambiavano dei baci e facevano il bagno insieme in una vasca. (Continua a leggere dopo la foto)





La Valli nella sua vita ha fatto diversi lavori dato che ha deciso di abbandonare gli studi nel 2013, salvo prendere il diploma nel 2016. Ludovica per mantenersi ha fatto la barista, la cameriera, ha passato sei mesi a Formentera fino al momento in cui ha intrapreso la strada da modella e di web influencer. La sua pagina Instagram cresce sempre di più e i suoi follower hanno addirittura superato 1,7 milioni di seguaci: un’enormità se si pensa la sua giovane età. Nel corso degli anni la giovane ha ricorso alla chirurgia estetica e, per questo motivo, ultimamente è stata presa di mira dai follower. (Continua a leggere dopo la foto)





“Perché negare che sei completamente rifatta? Completamente diversa da uomini e donne. Con l aiuto del chirurgo tutte belle e strafighe siamo!”, si legge tra i commenti. “Come si fa a dire “perfetta” ad una ragazza che ha 22 anni ed è già interamente rifatta?”; “Rattristati quanto vuoi ma hai completamente cambiato i connotati, se non avessi letto il nome non ti avrei riconosciuta. Eri molto meglio prima ed inoltre dimostri più di 30 anni”; “Ma quanto ti sei rifatta? – scrive un altro utente – Sembri Carmen Di Pietro”.

