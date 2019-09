Vanessa Incontrada, l’ultima foto social è per lanciare un messaggio importante e motivazionale. Dopo le critiche e i commenti ferocissimi sul suo aspetto fisico, la spagnola torna su Instagram per rivolgersi alle donne che come lei hanno subito gli attacchi sterili per le loro “imperfezioni” che altro non sono che tratti distintivi da sfoggiare con orgoglio. Ovazione: il post di Vanessa Incontrada ha presto raccolto il plauso di tantissimi follower, tra cui diverse vip come Antonella Clerici e Valeria Marini.

L'attrice e conduttrice, in passato 'massacrata' per aver preso qualche chilo dopo la gravidanza, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con la luce del sole alle spalle. Vanessa indossa un top grigio scuro e guarda fissa l'obiettivo. Questa la didascalia: "Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele. Besitos Amigos".









Non solo le foto in costume da bagno che questa estate e anche nei giorni scorsi hanno lasciato senza fiato i suoi fan, quelli che l'hanno sempre difesa e supportata contro i leoni da tastiera. Ora questo messaggio che, come detto, ha suscitato immediatamente la reazione positiva di tanti, tantissimi follower. I 'cuoricini' già non si contano. I commenti al post nemmeno.





Tra le colleghe vip che si sono schierate dalla sua parte troviamo Valeria Marini, che scrive: "Vanessa Incontrada sei bellissima". E poi Antonella Clerici, che commenta con le emoticon dell'applauso e un cuore rosso. Ma i messaggi lasciati dai fan sotto all'ultimo scatto della Incontrada, che presto vedremo nella nuova fiction Angela e che dovrebbe tornare nel sequel di Non dirlo al mio capo, sono già più di 2.500.





Visualizza questo post su Instagram Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 4 Set 2019 alle ore 1:44 PDT



“Amati sempre di più….Non dare retta a tutte le cattiverie che ti dicono….l’invidia è inguaribile e ti staccheranno sempre….vai avanti perché le tue imperfezioni ti rendono ancora più bella”, commenta un utente. E ancora, si legge: “Sei uno spettacolo, la forza meravigliosa della natura… con tanta affettuosa invidia”, “Vanessa sei una donna bellissima, fuori e dentro, ti ho sempre ammirata”.

