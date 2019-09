Valentina Dallari è “troppo”: il tuffo è bollente e il lato b da incorniciare… Si vede tutto

Valentina Dallari risplende. La Dallari, che dopo l’anoressia sta vivendo un momento di gioia, se ne va al mare nonostante le nuvole. Per tutta l’estate Valentina ha riempito la sua bacheca di immagini che lasciano senza fiato. Il fisico della Dallari è il racconto della sua rinascita. Dopo aver combattuto contro l’anoressia, oggi la bella deejay ed ex tronista di Uomini e donne, è in forma smagliante. Ed è una stella. Nelle ultime foto postate su Instagram, la Dallari indossa un micro bikini nero che mette in evidenza le sue curve pazzesche.

Il fisico di Valentina manda in visibilio i fan. Soprattutto, a far perdere la testa, è la foto del suo sedere coperto da uno slip davvero piccolo. E poi il suo sguardo sensuale non può che lasciare indifferenti. La deejay è in vacanza a Polignano a Mare e appare molto felice. D’altronde, il periodo per lei è molto propizio. Non solo a livello di salute, ma anche a livello lavorativo. Continua a leggere dopo la foto









Tra poco uscirà il suo libro: “Sto morendo d’ansia ragazzi, non riesco a respirare… Il libro si chiamerà Non mi sono mai piaciuta e, come vi ho già spiegato, è interamente scritto da me. Rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine settembre. Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di vedervelo tra le mani e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate. Sono strafelice! Un bacio!” aveva spiegato tempo fa in una storia di Instagram. Continua a leggere dopo la foto





Ma torniamo alle sue foto pazzesche. Scorrendo una delle ultime gallerie è apparsa una foto che ha lasciato il pubblico senza fiato. Quella del sedere appunto. Anche perché la posa di Valentina non è proprio sobria… Si sta per tuffare e, nello scatto da dietro, si vede benissimo il suo sedere “ pinzuto”. Ovviamente i fan hanno perso la ragione. “Mi presti un tatuaggiooo?”, “ti stai ricaricandoooo? 🖤”, “Ora che sei arrivata in Puglia, è perfetta ❤️”, “Che meraviglia❤”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram le cose belle 🌊 #Day1 Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: 3 Set 2019 alle ore 7:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram in ogni centimetro quadrato 🌻🌞 #day2 Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: 4 Set 2019 alle ore 5:13 PDT

E pensare che fino a qualche tempo fa, la Dallari era nel tunnel dell’anoressia. Ospite del programma “La vita in Diretta Estate”, Valentina Dallari a giugno aveva raccontato la sua malattia: “Quando mi vedevo allo specchio non avevo la percezione di quello che era realmente il mio corpo. Pesavo 35 Kg ma io mi vedevo come sono adesso. L’anoressia ammala anche gli occhi”. Per fortuna oggi Valentina sta bene. E si vede.

