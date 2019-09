“Mi fai naufragare”. Ambra Lombardo bollente (e senza Kiko) su Instagram: si vedono i capezzoli

Curve mozzafiato e occhi da cerbiatto: Ambra Lombardo lascia i follower di Instagram senza parole. Complice anche la relazione con l’ex di Tina Cipollari Kikò Nalli sbocciata nella casa del Grande Fratello, Ambra ha sempre più seguaci che ammirano incantati la sua bellezza. E mentre i fan sono in apprensione per l’assenza di Kiko, la bella siciliana, posta una grande quantità di immagini sul social. “Allegria di naufragi!” scrive a didascalia dell’ultima foto che la ritrae distesa con indosso un costume intero verde smeraldo che sottolinea le sue forme perfette.

E non solo. Già perché molti fan hanno notato che in quella foto, complice il costume morbido, i capezzoli della bella Lombardo sono in vista. I commenti si sprecano di fronte a tanto splendore. “Che bedda, la mia sicula preferita”, scrive qualcuno. E ancora: “La perfezione!”, “Vorrei stare in un’isola deserta con te…”, “Mamma mia…Ambra! Sei proprio una DEA”, “Beddazza”. Continua a leggere dopo la foto









“Sei semplicemente incanto Ambra! Una sirena in mare”, “Favolosa”, “Ma tu fai naufragare a me beddaaaa”. I fan, oltre ad apprezzare la sua bellezza, apprezzano il fatto che sia tutta “farina del suo sacco”: “Tutta roba naturale è, come natura crea”, “Eh ma, si vede che non è rifatto”. “Sei la MISS in Assoluto!”, “Perfetta in tutto!”, “Zucchero zuccherino”, “Sei stratosferica Ambra”, “Seducente”, le scrivono infatti. Continua a leggere dopo la foto





Ma questo è solo uno dei tanti scatti che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori… Basta dare una scorsa al suo profilo per rendersene conto. Un’altra foto che ha eccitato i fan è quella che la ritrae in riva al mare con un costume intero nero. La foto, scattata al tramonto, rende il “panorama” ancora più suggestivo. Tutti incantati dalle curve della bella professoressa, ma qualcuno si è chiesto dove sia finito il suo Kiko Nalli. Continua a leggere dopo la foto







Ambra e l’ex di Tina Cipollari si sono innamorati durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e hanno continuato la loro storia al di fuori delle telecamere. La professoressa, nel frattempo, è diventata una modella e, tra un servizio e un altro, ha davvero molto da fare. Solo qualche giorno fa la sensuale 33enne ha pubblicato la foto di un bacio con Kiko. Magari è stato proprio lui a scattare quelle foto bollenti…

