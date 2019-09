Avete mai visto la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli? La primogenita degli ex gieffini sempre più uguale alla mamma

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si amano da 15 anni. Tanto è il temo passato da quando i duesi incontrarono e innamorarono nella casa del Grande Fratello. A dire il vero, all’inizio, quello innamorato sembrava solo lui. Poi anche in lei è scoccata la scintilla. E da allora i due non si sono più lasciati. Anzi, si sono sposati e hanno avuto due figli: Matilda, che ha 11 ani e Tancredi che ne ha 6. Sono una famiglia bellissima e affiatata e spesso condividono i loro scatti su Instagram. Ma voi li avete mai visti i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli?

Sono bellissimi ma c’è un dettaglio che riguarda Matilda che non è passato inosservato. La ragazzina è identica alla madre. La cosa è evidente ed è la stessa Katia a farlo presente su Instagram. Di recente ha postato una foto che la ritrae con la figlia e ha scritto così: “Mamma e figlia ?!?! Sorelle ?!?! Amiche !?!?! Io preferisco la prima ! 🌈💗 @matilda.pacelli”. Le due sono davvero identiche! Continua a leggere dopo la foto









Matilda ha lunghi capelli biondi e grandi occhi azzurri proprio come la mamma: sono due fotocopie. I follower impazziscono di fronte a quello scatto e lasciano tanti commenti sotto la foto: “Siete bellissime”, “Siete splendidi” e poi tanti cuori e ancora “Brava Katia, concordo. Il buon rapporto si instaura tra madre e figlia, i ruoli vanno rispettati. Siete meravigliose. Un bacio a tutte e due 😘😘”, si legge tra i commenti. Continua a leggere dopo la foto





I commenti di entusiasmo arrivano anche da vari vip. “Mi fa impressione vederla già così grande”, commenta Monica Leofreddi. “Bellissime”, scrive Justine Mattera. Immancabile il like di papà Ascanio. “Con Ascanio ridiamo ancora molto – ha svelato Katia in un’intervista rilasciata qualche tempo fa – ci piace stare assieme. I bimbi sono cresciuti, lui mi fa sentire bellissima”. L’amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli è un amore forte e solido che non si lascia scalfire dal tempo. Continua a leggere dopo la foto





Neanche le difficoltà della vita sono state un ostacolo. “Desidero ancora sessualmente la mia Katia – raccontava in un’intervista di qualche tempo fa Pacelli – E, anche se dopo la nascita di Matilda abbiamo vissuto una piccola crisi, abbiamo subito ritrovato la nostra intesa sessuale e sentimentale. E oggi quando vedo mia moglie la desidero ancora con ardore”. Ed è proprio questo l’amore, no? Voi che ne dite?

