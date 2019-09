“Si vede che…”. Michelle Hunziker, la foto con Aurora da piccola scatena gli hater

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Michelle è brava, bella, simpatica, ironica, per questo tutti la amano. Lei è molto affezionata al suo pubblico che ama curiosare nella sua vita privata. Michelle, infatti, usa molto i social network e posta spesso foto delle sue giornate. Le ultime foto postate dalla bella conduttrice svizzera, però, non sono state gradite… Michelle ha postato delle foto tenerissime che la ritraggono con Aurora, la figlia avuta Eros Ramazzotti.

Sono foto d’epoca, di quando Aurora era piccola. Foto tenerissime nelle quali madre e figlia si baciano con amore. “Se sfoglio gli album, mi rendo conto della la quantità di baci che ci siamo sempre date! Auri per baciarmi, mi “strizzava” le guance! 🤣 io per contro devo averla consumata a furia di baci e “sgagni” da piccola…d’altronde come si faceva a non sbaciucchiare quel faccino??? ❤️❤️❤️ Ti amo @therealauroragram#motherdaughter #throwback#purelove” si legge nella didascalia della piccola gallery creata da Michelle. Continua a leggere dopo la foto









Una dedica maggiore per la figlia che è ormai una donna. Foto piene di dolcezza e parole scritte col cuore. Eppure i fan hanno avuto da ridire. Cosa c’è che non va? I fan sembrano non apprezzare l’eccessiva esposizione madre-figlia. In particolare alcuni rimproverano a Michelle di dare troppo spazio (sui social) ad Aurora e poco alle altre figlie. Ma come fa la gente a dire certe cose? Eppure lo fanno. “Si vede che la ami più di te stessa…”, scrive qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





Vuole forse intendere che Michelle ami Aurora più delle altre? Un’altra commenta: “In effetti si tende a ricordare sempre al più grande, proprio perché ha questo “ruolo”, che l’amore della mamma non ha fine, nemmeno quando siete grandi. Le piccole proprio perché piccole sono già piene di attenzioni, poi se un figlio vive fuori casa, si ha la necessità fisica e psicologica di gridare al mondo quanto bene si prova x loro. X qualcuno forse non ce ne sarà bisogno ma per alcune mamme, tipo anche per me, è importante. Non cambia di una virgola l’amore x tutti i figli, nello stesso modo, ma il più grande, che piano piano ha sempre meno bisogno di noi lo si vuole ribadire al quadrato…… ❤️”. Continua a leggere dopo la foto





La replica di Michelle al primo commento (quello che parla delle “altre due figlie”) non si è fatta attendere. Come ha replicato? “Sui social tendo a mettere il meno possibile le piccoline…per non esporle troppo. Auri è maggiorenne”, ha risposto Michelle Hunziker mettendo a tacere ogni cattiveria. Brava Michelle, sei sempre la numero uno.

