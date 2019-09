“Insegnagli l’educazione!”. Belen ricoperta d’insulti: la foto con Santiago fa discutere

Di certo Belen, di una critica in in più, ne farà trofeo. Insomma, è una abituata anche a di peggio. Ma stavolta, in effetti, da qualsivoglia angolatura la si guardi, questa vicenda, si viene da chiedersi se questo mondo stia impazzendo o meno. Ma partiamo con ordine: primo giorno di scuola di Santiago e subito un bravo di haters all’attacco: “Insegnagli l’educazione”. La showgirl argentina ha postato un tenero scatto in bianco e nero che vede ritratto il figlioletto, nato dall’amore con Stefano De Martino, al suo primo giorno di scuola primaria.

Il bimbo è in piedi su una panchina, di fronte all’istituto. Belen Rodriguez e il post hot che fa impazzire i fan: “Togli le mani che fai più like!”. “Back to school”, cinguetta mamma Belen e i commenti non tardano ad arrivare: “Un ometto ❤️, in bocca al lupo Santi”. Continua a leggere dopo la foto









Altri ancora commentano la scelta della scuola: “Scuola a St. Moritz?”. Ma non mancano i soliti haters che su Facebook attaccano la showgirl: “Bellissima foto del bimbo. Ma inizia a insegnare a tuo figlio l’educazione. Dove si siedono le persone non si sale con i piedi”. Il commento al vetriolo ha incassato dieci mi piace, ma è anche stato contestato da alcuni fan: “Vi attaccate alle cavolate”. Continua a leggere dopo la foto





Al momento, Belen non avrebbe risposto alle accuse. dopo le tantissime foto con protagonisti il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, i panorami marini e naturali, i paesaggi stupendi e i quadretti famigliari, ha deciso di tornare su canali più sensuali, bollenti e sexy. L’ultima immagine che campeggia sulla sua pagina Instagram la vede infatti protagonista di un bianco e nero folle. Continua a leggere dopo la foto







La showgirl argentina infatti ha la camicetta aperta sul seno, sbottonata, e copre il décolleté con le mani, in uno vortice di sensazioni e di fantasie. Superati i 300 mila mi piace in pochissimi minuti per una bellezza che in molti non si pentono di definire statuaria.

