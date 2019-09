Federica Pellegrini, tatuaggio hot: la foto seminuda manda in tilt i fan

Che Federica Pellegrini sia un’icona sexy del nostro panorama sportivo e televisivo non lo scopriamo di certo oggi. Ma la foto dell’ultimo tatuaggio, che si va ad aggiungere a quelli più noti, è veramente qualcosa di unico. Lo scatto infatti la vede protagonista, quasi mezza nuda, di una posa a dir poco sensuale. Cosa si sta tatuando la campionessa di nuoto? Un rosario, un simbolo per lei molto importante.

«Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… sempre sotto al mio cuscino… ora… non andrà più via», ha scritto la star del nuoto su Instagram. Gli altri tatuaggi sono un'araba fenice, simbolo di rinascita, che Federica ha sul collo e una scritta "rock'n'roll", altre al logo delle Olimpiadi, un drago, una dedica al fratello e tre rose sul costato. E pochi giorni fa si era lasciata andare ad un'intervista in cui parlava quanto fosse importante la famiglia, lo sport e l'essere donna oggi.









"Vogliamo parlare delle nostre calciatrici al mondiale? – ha detto Federica Pellegrini – Di come venissero sottostimate e dei retaggi culturali che ancora ci sono? Guai poi se sei una sportiva che parla di soldi o di squilibri salariali. Diventi una matta che si è montata la testa. Lo sport in più ti insegna che non puoi vincere sempre. Se sei una donna, il suggerimento che ti arriva è: lascia perdere, non è più per te, trova un'altra strada, realizzati. diversamente. Io ne ho prese tante di batoste, ci sono stata male, il buio fa male a tutti".





E Federica Pellegrini è anche un volto televisivo famosissimo e sarà giudice di Italia's Got Talent. Dove fa sempre la figura della saputella: "Diciamo che non mi piace fare brutte figure. E da giudice dei talent anche davanti ai somari evidenti ho sentimenti contrastanti. Da una parte, mi dico: ma non si accorgono di essere così penosi? E dall'altra resto meravigliata dalla loro sicurezza, dal fatto che loro credono veramente di avere qualità brillanti".





“Accidenti che coraggio, penso, e per me che mi sono sempre fatta mille problemi è un invito a buttarmi”. Buttarsi sempre, nella vita, in tutto. Ce lo insegna Federica Pellegrini, che dopo aver raccolto successi infiniti in vasca ora lo fa sui social. Con gli stessi risultati, verrebbe da dire.

