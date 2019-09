“Altro che le ventenni”. Elenoire Casalegno, bikini rovente: l’ultimo bagno fa volare la fantasia

«Ultimo bagno…ma una novità mi attende a casa». Così scrive Elenoire Casalegno nell’ultimo post, ovviamente bollente, che ha pubblicato su Instagram. Non dà altri segnali, altri indizi, altri suggerimenti, lasciando il dubbio su cosa bolle in pentola. I fan però non si lamentano e si godono le sue curve da sballo e il suo corpo a dir poco perfetto.

E in molti le chiedono: “Ma hai fatto un patto con il diavolo?”. Perché Elenoire Casalegno, che oggi ha 43 anni tra l’altro compiuti da poco, sembra ancora una ragazzina quando aveva esordito nel mondo dello spettacolo: aveva precisamente 18 anni ed era stata protagonista del concorso per aspiranti modelle Look of the year. Da quel momento una carriera strepitosa: ha lavorato in tv ma anche al cinema e in teatro. Continua a leggere dopo la foto.









I più attenti e soprattutto i più appassionati ricorderanno Elenoire Casalegno soprattutto come protagonista del Grande Fratello Vip. Un’avventura che lei racconta così: “Questa esperienza resterà unica. Sono stati bravi a Mediaset a convincermi e io l’ho presa come esperimento per vedere cosa succedeva a chiudermi in una gabbia con 14 sconosciuti. Non ho mai desiderato vincere e ad un certo punto, quando mi sono resa conto che avevo dato tutto e aveva preso tutto, ho fatto il possibile per uscire”. Continua a leggere dopo la foto.





E tra lavoro e impegni televisivi, Elenoire Casalegno è di nuovo innamorata. Lo ha rivelato lei stessa: “Si, sto frequentando al momento un uomo vero. Non posso dirvi chi è, spero sia quello giusto”. Il nome è ancora top secret ma il gossip impazza. Lei dice di aver testa solo per la figlia Swami, oggi 19enne: “Della tv non le frega niente. Non la obbligherò mai a fare o non fare qualcosa. Le piace cantare e ha una voce meravigliosa. Poi è un’appassionata totale di MotoGp: forse farà la giornalista sportiva”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Tramonto #Elenoire #Casalegno #choosethebestfucktherest #karpathos Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 19 Ago 2019 alle ore 10:23 PDT

«Sei sempre più bella» dice un fan a Elenoire Casalegno. Ma è solo uno dei tantissimi messaggi: «Complimenti, Gran Bella Gnocca», «Bella Ele e speriamo davvero di vederti in tv», «Sono assolutamente invidiosa del tuo fisico!»

