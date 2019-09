“Si vede tutto!”. Maddalena Corvaglia mai vista così hot: lato b al vento e curve da capogiro

Continua a stupire Maddalena Corvaglia, attraverso foto pazzesche pubblicate sul suo profilo Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia è stata assolutamente una delle protagoniste in senso hot e piccante di questa rovente estate 2019. I siti di gossip hanno impazzato su di lei, dividendosi tra voci, indiscrezioni e pettegolezzi ma soprattutto dando spazio al suo fantastico fisico. Che fa invidia anche alle ventenni.

L’ultimo post la raffigura in un paio di attillatissimi pantacollant, che ne mettono in risalto un lato b a dir poco stellare. Pochi giorni fa invece aveva pubblicato uno scatto, fatto da terra, che metteva in luce un sedere esplosivo che usciva dai suoi short cortissimi. Insomma, stiamo parlando veramente di una bomba di sensualità, di una sex symbol senza tempo. Ma quale potrà essere mai il segreto del suo successo e della sua bellezza? Continua a leggere dopo la foto.









E chissà che la forma fisica di Maddalena Corvaglia non sia così strepitosa, così smagliante, così bollente proprio perché ha ritrovato l’amore. La ex Velina di Striscia la Notizia sembra essere finalmente, di nuovo, felice e innamorata dopo la fine burrascosa del lungo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi e dalla cui unione ha avuto la figlia Jamie. Il nuovo compagno di vita che le fa battere il cuore si chiama Alessandro Viani. Lo ha raccontato il settimanale di gossip Oggi, con immagini esclusive che accertano la nuova love story. Continua a leggere dopo la foto.





La storia d’amore con l’immobiliarista va avanti da circa un anno, ma solo di recente Maddalena Corvaglia l’ha ufficializzata attraverso un post su Instagram: “Quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare si può solo ringraziare il cielo. È facile essere circondati d’amore quando si è forti, ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero”. Continua dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Parliamone… 😆 Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 31 Ago 2019 alle ore 10:38 PDT

“La più bella”, “Maddy Croft”, “La donna dalle chiappe assassine”. Impazziscono i fan sotto la foto di Maddalena Corvaglia, che ha raggiunto nel giro di pochissimi minuti oltre 20 mila mi piace. Tra i commenti più ironici c’è senza dubbio questo: “Chi non ha zummato è fratello di Pinocchio”.

“Mi hanno salvato la vita”. Bianca Atzei: il dramma (mai raccontato) vissuto a Sanremo