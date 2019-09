“Sei per sempre”. Emma Marrone e ‘lei’, l’ultima foto social manda in tilt il web

Un’emozione, quella di Emma Marrone che era impossibile tenere nascosta ai fan. La cantante ha aperto il suo cuore e ha lasciato che parlasse una lacrima per lei. Il racconto del fotografo che ha immortalato quel momento ha fatto impazzirei fan. La cantante salentina non ha mai nascosto quanto bene vuole alla sua amica Francesca Savino. La foto condivisa con i fan ha suggellato un momento molto speciale. Emma Marrone ha vissuto un’emozione privata che la sua amica, quasi per simbiosi – essendo unite da sempre come sorelle- ha vissuto insieme a lei.

Oggi Emma e Francesca sono apparse in una foto del creativo Emilio Tini che il 19 settembre pubblicherà il secondo volume del bellissimo Fantastiche Visioni, un racconto fotografico incentrato sulle relazioni umane a cui proprio le due amiche hanno preso parte. Pochi giorni fa il fotografo ha raccontato quell’incontro con Emma e Francesca (Savini, manager e amica della Marrone, ndr). (Continua a leggere dopo la foto)









“Molti mi/si chiedono perché questo ‘doppione’ (Emma aveva preso già parte al volume uno) – spiega Tini – perché ho lasciato fuori tanti artisti nuovi che volevano partecipare al secondo capitolo ed ho richiamato Emma. Semplice: il volume due è sulle relazioni umane ed io, conoscendole, volevo presentare tra i tanti tipi di affetto che racconteremo anche l’amore raro, intenso e sensibilmente ‘simbiotico’ che lega queste due piccole/grandi donne”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Emma si avvicina a me sul set: ‘Cosa devo sentire in questo momento?’. Io guardandola negli occhi : ‘Un cuore rotto che brucia e fa male’. Emma annuisce in silenzio. Fa un passo indietro, sotto la luce giusta. Dopo un secondo, senza gesti convulsi, senza scenate ‘preparatorie’, mi fissa. Cade dal suo viso una lacrima sensibile, vitrea e vera: questa, la prima. Una lacrima di una donna densa che squarcia come un urlo lo studio creando il gelo. Un gelo emozionato e partecipe. Scatto solo due foto, ho paura di ‘ferirla’ con la mia macchina fotografica talmente è pura e ‘cristallina’ questa cosa. ‘Ok, ce l’ho,grazie!’. Mi giro e incontro gli occhi di Francesca con dentro un’emozione mai vista”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “C’è un silenzio mai sentito in studio, un silenzio commosso e di rispetto negli occhi di tutte le venti persone presenti. Pure uno dei miei assistenti, storico ‘uomo di marmo’, si morde le labbra, gli occhi rossi. Sei una donna che vibra e fa emozionare ragazza! Ma adesso non distraetevi troppo con Fantastiche Visioni FV, concentratevi sul 6 Settembre che questa donna tridimensionale vi farà vibrare come non mai”.

Oggi la cantante salentina ha pubblicato uno di quegli scatti con una dedica molto speciale: “Francy – queste le sue parole – non vuole mai apparire. Sempre dietro le quinte e un passo indietro per guardarmi le spalle. Francy è mia sorella, la mia migliore amica e la mia manager. Francy è la Francy. Per sempre”.

