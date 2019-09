“Balla tutto!”. Diletta Leotta, l’allenamento più sexy della storia: curve esplosive e lato b da urlo

La conduttrice più sexy di qualsiasi palinsesto televisivo ce l’abbiamo solo noi in Italia. Stiamo parlando di Diletta Leotta, una vera sex symbol, un qualcosa di unico, una bellezza assurda. Stavolta a mandare fuori di testa i fan sono le foto dell’allenamento hot che la giornalista ha pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram. Lasciate perdere tute larghe, vestiti lunghi o questo genere di cose con cui vediamo i comuni mortali in palestra.

Diletta Leotta ha deciso di sfoggiare un mini gonnellino che le copre pochissimo il lato b, mettendo in bella mostra tutte le sue curve sensuali, canotta attillatissima, con tanto di décolleté esplosivo, capelli raccolti e sorriso da favola. Allenamenti roventi prima delle prove del galà Fifa The Best a Milano, dove è stata protagonista ancora una volta la ‘Barbie umana’, per usare un soprannome che le hanno affibbiato i fan. Continua a leggere dopo la foto.









Non è geloso di questi scatti il bello e fortunato Daniele Scardina, il pugile che è anche la nuova fiamma di Diletta Leotta. Lo ha confessato lui stesso: “Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”. Poi è tornato sulle fasi della conoscenza: “Sapevo chi era per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno. Per ora non abbiamo ufficializzato la relazione, non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto”. Continua a leggere dopo la foto.





E a proposito di lavoro, ora che è ricominciato il campionato è arrivata un stoccata clamorosa a Diletta Leotta, proprio da una sua collega: Paola Ferrari della Rai, che ha dichiarato: “La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò”. Continua a leggere dopo la foto.





Critiche che sicuramente saranno scivolate addosso a Diletta Leotta, che non può certo lamentarsi né della sua vita professionale che di quella privata. Né, tantomeno, di un fisico perfetto. Che cura e tiene costantemente tonico e seducente grazie a questi, sexy, allenamenti.

