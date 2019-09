Cecilia Rodriguez mostra tutto: la foto senza veli manda in delirio i social

Se c’è un dono che Cecilia Rodriguez possiede è quello di saper catturare l’attenzione, di saperla focalizzare su di sé e lasciare il resto come contorno. È così che la bellissima sorella di Belen riesce a far impazzire tutti i fan sul suo profilo social. Ed è stata un’estate bollente quella in cui si sono rincorsi scatti hot e pose sexy, in giro per le vacanze e per il mare di mezzo mondo. Ma niente a che vedere con la storia che ha pubblicato su Instagram.

In quest’ultima foto infatti Cecilia Rodriguez ha voluto rendere partecipi i fan di aver concluso un trattamento estetico. Lo fa facendosi un selfie direttamente dal lettino, quando addosso ancora non ha nulla se non un candido e innocente asciugamano. I fan sono rimasti ovviamente catturati da una visione così celestiale e la loro fantasia ha iniziato a viaggiare come mai aveva fatto finora. Continua a leggere dopo la foto.









Ma è sempre polemica su Cecilia Rodriguez, è sempre polverone mediatico. Tanto che il gossip si era scatenato anche sul rapporto che aveva con sua sorella Belen, tanto da obbligarla a fare chiarezza:“In passato purtroppo Belen mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia. Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre. Oggi è ancora un po’ così, siamo due persone molto diverse ma che si rispettano profondamente. Lavoriamo anche insieme, abbiamo idee diverse ma alla fine siamo sempre d’accordo”. Continua a leggere dopo la foto.





E sempre polemica era stata per uno scatto di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, in cui loro apparivano in istante di vita privata, al bagno, davanti lo specchio. Ovviamente in una posa bollente. “Ma solo perchè siete concetrati solo su una cosa… e la vita è anche altro… un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella che senza lei stavi in Argentina.. cresci!”. Scrivono i fan sotto la foto della showgirl argentina: “E se fosse così? Cosa è che ti dispiace così? Mica mi mantieni tu…. voglio dire… un, due, tre, ci siamo??”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, Cecilia Rodriguez proprio non ci riesce a stare lontana dal gossip e dallo scandalo. Proprio non ci riesce a non pubblicare foto osé, bollenti, sessualmente esplicite. E i fan, in fondo, ringraziano di avere la fortuna di ammirare un fisico simile.

