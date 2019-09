“Basta!”. Chiara Ferragni perde la testa: le critiche dei fan stavolta la fanno infuriare

Chiara Ferragni, per lei è un momento importantissimo. La fashion blogger è partita per Venezia dove, alla Mostra Internazionale del Cinema, presenterà “Chiara Ferragni: Unposted”, il documentario dedicato alla sua vita. Un documentario che spiega nel dettaglio come ha fatto a diventare la persona che è e a raggiungere il successo che ha raggiunto. Chiara Ferragni è un’influencer amata e seguita in tutto il mondo.

E pensare che ha iniziato tutto da un blog nel quale postava le foto dei suoi outfit. Nel documentario è spiegato tutto, soprattutto come tutto sia successo piuttosto rapidamente. Nelle ultime ore sui social Chiara Ferragni ha condiviso una vecchia clip in cui appare in lacrime: piange dalla gioia dopo aver visto per la prima volta il suo documentario. Chiara Ferragni vuole condividere con i suoi follower questo momento così importante per lei e per la sua carriera. Ma i fan si accaniscono e la attaccano… Continua a leggere dopo la foto









Gli utenti del web, infatti, non hanno apprezzato e si sono scagliati contro Chiara Ferragni accusandola di essersi dimenticata di ringraziare l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli, ovvero l’uomo che l’ha “creata”. 32 anni, milanese, una laurea in Finanza e un master in Marketing Management alla Bocconi. È lui la mente del progetto Chiara Ferragni, sua ex fidanzata ed ex socia in affari. Prima di finire l’università, Riccardo Pozzoli si è trasferito a Chicago per uno stage nell’industria del giardinaggio. Ed è scattata l’idea. Continua a leggere dopo la foto





Insieme all’allora fidanzata Chiara Ferragni crea un blog che possa racchiudere tutti gli interessi della ragazza: moda, fotografia, viaggi. E diventa il Co-Founder di TheBlondeSalad (TBS) in cui Chiara è il volto e l’idea, lui il business. I due iniziano a essere notati dai “big” ed è successo. Che cresce vertiginosamente. I fan della Ferragni non si sono certo dimenticati di Pozzoli, per questo l’hanno accusata di essersi dimenticata un “particolare” fondamentale. “Certo che il tuo ex fidanzato che si è sposato recentemente ti ha insegnato bene come si fa e devo dire che hai imparato molto bene”, ha scritto un follower sotto al video. Continua a leggere dopo la foto





E la Ferragni ha risposto con determinazione: “Non mi ha insegnato proprio nulla. Si chiamano emozioni e le non le devi imparare da nessuno”. Ma quando le hanno scritto: “Ti ha ideata e creata in tutto il tuo ex fidanzato Riccardo. A Milano lo san tutti” lei ha perso la testa. E ha replicato così: “Ma ti rendi conto di come parli? Qualcuno mi ha creata? Ho avuto un business partner con cui ho lavorato ma da sempre sono stata la mente business dietro ogni mia scelta. Sono stufa di sentire che qualcuno mi ha ‘creata’ e penso che ormai i fatti parlino chiaro: da quando lavoro in autonomia i miei lavori e traguardi professionali sono triplicati, se non di più. Questo è maschilismo allo stato puro”.

“Scusatemi”. Occhi rossi e lacrime, Chiara Ferragni a nudo: mai vista così