“Divina!”. Soleil Sorge, lato b perfetto e la rete si scioglie

Ultimi scampoli di estate ma per Soleil Sorge è sempre il momento di un bel bagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer e aspirante attrice originaria di Los Angeles , che ha raggiunto la notorietà grazie al programma di Maria De Filippi, in cui è riuscita a farsi scegliere dal tronista di allora Luca Onestini, con cui la favola d’amore è conclusa non appena lui è entrato nella casa del Grande Fratello. Realtà e reality, quotidianità e tv, spesso si intrecciano nella vita della bella Soleil, che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, format che le ha consentito di conoscere Jeremias Rodriguez, fratello delle note Belen e Cecilia.

A destare scalpore in queste ore l’ultima foto hot della splendida influencer, che si è taggata in vacanza a Cala Coticcio, vera e propria piscina naturale, conosciuta anche con il nome di ‘Tahiti’, spiaggia meravigliosa che si trova nella parte nord-orientale di Caprera. Continua dopo la foto









Nello scatto che ha fatto impazzire i fan, riporta Urbanpost.it in un lungo articolo, si vede Soleil Sorge di spalle su una barca con in mano una bandiera. A colpire il lato b sexy della giovane che pare scolpito nel marmo: «Stupenda come sempre!», «Il sedere più bello!», «Il tuo lato migliore!», «Stratosferica!», sono questi alcuni dei commenti lasciati in calce al post dai numerosi follower dell’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5. Continua dopo la foto





E la foto ha raggiunto in meno di 24 ore quasi 40mila like. A lasciare commenti positivi soprattutto fan sardi entusiasti all’idea che Soleil abbia scelto l’incantevole isola come location delle sue vacanze. In tanti poi hanno chiesto di Jeremias: è finita o non è finita la storia con lui? Se nei giorni scorsi Soleil Sorge ha mantenuto il massimo riserbo, arrivando addirittura a cancellare i commenti più invadenti e duri, qualche ora fa la giovane ha postato una storia che la vede teneramente stretta al braccio di quello che sembra Jeremias Rodriguez. Continua dopo la foto







I due starebbero ancora insieme, a dispetto della malelingue, che davano per naufragata la liason amorosa. Nella ig story Soleil ha taggato, infatti, il compagno conosciuto al reality show targato Mediaset. Sarà vero amore quello tra Soleil e Jeremias o la riedizione di quanto successo Francesca De André e Gennaro Lillio?

