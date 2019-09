“Ma cosa fai?”. Lorella Boccia sempre più sexy: fisico irresistibile e scatta la palpatina hot

Quando si è innamorati, si è anche più belli. Lo dicono gli scienziati e lo dimostra, soprattutto, Lorella Boccia, sempre più felice a fianco del suo bel Niccolò Presta. Il suo profilo Instagram è letteralmente invaso da scatti insieme, tra abbracci, carezze, baci e… toccatine hot! Perché l’ultimo post è proprio quello che raffigura uno scatto rovente tra i due. “Tre mesi di noi. E come ci insegna Nick in questa foto: mai prendersi troppo sul serio”.

Così Lorella Boccia aveva scritto come didascalia nella foto, facendo impennare subito la fantasia dei fan. Che già corre libera quando davanti agli occhi si ritrova gli scatti di questa donna clamorosa. Non c’è un difetto sul suo corpo, non c’è una curva che non possa essere definita bollente. Vedere per credere, attraverso questa carrellata di foto, infatti, si può avere un assaggio del fisico e della sensualità della showgirl. Continua a leggere dopo la foto.









Rapido ripasso su Lorella Boccia per i pochi che non conoscono questa splendida ragazza. È nata a Napoli nel 1991 e dall’età di quattro anni ha la passione per il ballo. Si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli e dopodiché si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo le è arrivato addosso grazie alla partecipazione alla 12esima edizione di Amici, dopo la quale è stata scelta come conduttrice di Colorado in coppia con Paolo Ruffini. E proprio ad Amici tornerà quest’anno, conducendo il daytime del programma di Maria De Filippi. Continua a leggere dopo la foto.





Dal punto di vista sentimentale, come dicevamo in apertura Lorella Boccia è impegnata con Niccolò Presta, una storia che lei racconta con questi termini: “Ho l’uomo giusto accanto mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco. È una sensazione che mai avevo provato. Lui è un essere speciale. Così perbene, così educato. Non è manierismo, lui è davvero perbene ed educato sempre, a casa come nel lavoro. Io sono così fiera di lui, era il mio agente, presto sarà mio marito”. Continua a leggere dopo la foto.





Tornando alla foto pubblicata da Lorella Boccia, sono imperdibili i commenti sarcastici dei fan. Che si sbizzarriscono così: “Come dire, 3 mesi, e prendere già in mano la situazione”, “La famosa ‘presa per il c**o’”, “C’è chi vorrebbe essere al suo posto, e chi mente!”, “Beato lui”. “Come dargli torto! Te lo toccherei anche io e sono etero, fai un po’ te!”, dice invece una fan.

