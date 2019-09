“Sensualità a mille”. Rossella Brescia strepitosa a 48 anni: gambe e décolleté fanno impazzire i fan

Sta per ricominciare la stagione radiofonica su RDS e Rossella Brescia lo annuncia su Instagram con una foto che perdere la testa ai fan. Il gioco di gambe è infatti qualcosa di unico e fa veramente volare la fantasia, tra stacchi di coscia e pose sensuali. Il profilo social della conduttrice è infatti qualcosa di unico e si possono scovare degli scatti bollenti, soprattutto in costume. Chi apprezza sono soprattutto i suoi followers, letteralmente impazziti.

“Sei fantastica”, “Rossellabella”, “Semplicemente meravigliosa”, scrivono i fan sotto la foto di Rossella Brescia, per continuare così: “Mi farei stritolare da quelle meravigliose gambe”, “Mamma che coscia”, “Splendore”, “Magnifica”, “Che gambe armoniose”. Stiamo parlando infatti di una conduttrice che può essere considerata veramente una sex symbol, che ha fatto delle curve e della sensualità un suo marchio di fabbrica. Continua a leggere dopo la foto.









Qualche tempo fa Rossella Brescia aveva raccontato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, quando ancora non era famosa. Lo ha fatto da Caterina Balivo, ospite del programma “Vieni da me”: “A Miss Italia sono stata bullizzata e costretta a ritirarmi. A 19 anni, dopo aver vinto la fascia di Miss Martina e Miss Sorriso Puglia, partii per Salsomaggiore. Ma un organizzatore non faceva che dirmi: “Sei brutta, non capisco come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta. Ero stressata, nervosa e agitata. Mi venne la febbre. Continua a leggere dopo la foto.





“Chiesi a quell’uomo, che era il nostro referente – continua Rossella Brescia se poteva darmi un’aspirina. Mi disse di tornare a casa, perché in quello stato non sarei andata da nessuna parte. E così feci. Me ne tornai a casa”. Per fortuna è solo qualcosa che appartiene al passato e il presente della conduttrice è tutt’altro che triste. Anche nella vita privata, grazie alla nuova unione con il coreografo Luciano Cannito. La coppia, che dura da anni, non ha però figli. Continua a leggere dopo la foto.





“Io c’ho provato però non è arrivato. All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli”, ha confessato Rossella Brescia. Che alla vita non può comunque chiedere di meglio, visto il successo che ha e l’amore di cui è circondata.

