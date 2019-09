“Sembri una trans!”. Insulti choc a Chiara Ferragni. Tutta colpa di ‘quella’ foto

La polemica e Chiara Ferragni sembrano essere un binomio indissolubile, unico, inseparabile. Vanno di pari passo e non c’è giorno che non esploda una piccola miccia di scandalo sul suo profilo Instagram. Qualche parola che non andava bene, una ciocca di capelli fuori posto, un sorriso di Fedez un po’ troppo malizioso o una foto di Leone uscita male. Non c’è pace, non c’è tregua. E qualsiasi cosa venga pubblicata viene passata al vaglio della censura.

Eppure questi sono giorni bellissimi per i Ferragnez, che stanno festeggiando a Portofino, tra agosto e settembre, il loro primo anno di matrimonio. Un anniversario con i fiocchi, celebrato con un weekend romantico sul mare tra cene a lume di candele, regali da capogiro, aperitivi galanti e ovviamente lusso, lusso, lusso. Il tutto prima di prendere la via di Venezia, dove sarà presentato il documentario sulla vita dell’influencer. Continua a leggere dopo la foto.









La pellicola, terminata l’anno scorso, si chiama “Chiara Unposted” e narra le imprese dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Forse è proprio questo il problema: la sua fama, la sua notorietà, l’esser riuscita a sfondare e a diventare milionaria. Un qualcosa che fa storcere il naso a molti, visto anche il modo in cui guadagna i soldi: con delle semplici foto su Instagram. Dietro, ovviamente, c’è tantissimo lavoro e lei più volte ha provato a spiegarlo. Ovviamente senza successo. E così, dopo l’ultimo scatto, ecco la nuova polemica. Continua a leggere dopo la foto.





Tra le tante foto, insomma, che arrivano da Portofino, ecco quella incriminata. Chiara Ferragni e Fedez sono mano nella mano e passeggiano tra le strade del posto: lei appare molto più alta di lui e addosso ha un vestito trasparente che fa vedere tutto. “Da dietro sembrate tonino l’uccellaro e Luisa la carciofara”, dice un fan, ma c’è di peggio: “Nella terza foto sembri un trans appena uscita da un after”. Insulti veramente assurdi. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Portofino nights @fedez 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 2 Set 2019 alle ore 2:06 PDT

Ma le critiche a Chiara Ferragni non si fermano qui: “Chiara io ti amo, ma detto con affetto.. A volte hai un portamento da camionista”, “Secondo me nn vi rendono giustizia queste foto”, “Chiara la terza foto era da evitare…non perché sei madre! Ma perché è brutt!”. Insomma, la dura vita da influencer continua.

