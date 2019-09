Francesca Cipriani esagerata: addosso solo gli slip e il gioco diventa ‘bollente’

Niente da fare, Francesca Cipriani proprio non riesce a stare lontana dalla polemica. È più forte di lei, ne è attratta, non può farci a meno. La prorompente e clamorosa showgirl torna infatti a scatenare il web per i suoi scatti bollenti. L’ultima, però, è qualcosa di veramente eccessiva, che travalica il trash: l’ultimo post la vedono protagonista di un gioco per bambini, il famosissimo 1-2-3 stella, e chiede ingenuamente ai follower di essere coinvolti.

“Ve lo ricordate questo gioco?”, chiede lei senza pensare troppo al risultato di questa domanda. Il problema, infatti, è che nella foto Francesca Cipriani viene ripresa di spalle, facendo notare il minuscolo slip del costume che ne mette in mostra il lato b imperiale. La posa è seria, austera e lei mostra orgogliosa tutte le sue forme prorompenti senza preoccuparsi della reazione dei fan. Che però arriva, eccome se arriva. Ed è clamorosa. Continua a leggere dopo la foto.









Se si sbircia sotto la foto di Francesca Cipriani, tra i commenti dei seguaci, si trova di tutto: apprezzamenti e critiche, complimenti e insulti. Molti sono infatti d’accordo su una cosa: questo scatto è veramente “di cattivo gusto”. A finire sul banco degli imputati è soprattutto l’aver associato questo scatto hot ad un gioco per bambini, per molti una scelta abbastanza infelice per non dire direttamente inappropriata. Ed ecco che si scatena la polemica, con i soliti hater e leoni da tastiera che ci vanno giù anche in maniera pesante sulla povera Cipriani. Continua a leggere dopo la foto.





“Ti ho anche difesa…spesso, perché a me sei simpatica.. – scrive un’utente, sotto la foto di Francesca Cipriani, per poi rincarare la dose – nel senso che non ti ho mai guardata per l’apparenza “esplosiva “però stai diventando di cattivo gusto”. E i commenti sono quasi tutti dello stesso tenore: “Solo foto porno…sempre…sempre….buon gusto mai?”, “Cosa rappresenta questa foto??? La tua intelligenza? Vai a lavorare che è meglio, cosa pensa la tua famiglia delle tue pose insulse?”. Continua a leggere dopo la foto.





“Hashtag infanzia e bambini? Ma non te vergogni?”, chiedono ancora i fan a Francesca Cipriani. E la showgirl ha deciso di rispondere senza mezzi termini, attraverso le sue stories Instagram: “Comunque i migliori/le migliori sono sempre quelle che ti lasciano un commento offensivo, gli rispondi e lo cancellano o iniziano a fare i lecchini”.

