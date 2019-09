Naike Rivelli, lo yoga è sempre più hot. In perizoma a testa in giù: si vede tutto

Naike Rivelli continua a infiammare i social postando foto delle sue foto bollenti mentre fa yoga. L’ultima foto è l’apoteosi della sensualità: Naike è a testa in giù e mostra – in perizoma – il suo monumentale lato b. Dopo gli scatti che la ritraevano mentre faceva yoga con un’amica, completamente nuda, una mano a coprire le zone intime, la figlia di Ornella Muti torna a provocare i follower di Instagram. Esibizionista e disinibita, Naike non si vergogna a mostrarsi in tutta la sua bellezza e flessibilità. Sì, è una donna che non ha filtri. E una che ama far parlare di sé.

Questo si sa. E poi basta dare una scorsa al suo profilo Instagram per rendersi conto che Naike ama mostrarsi senza veli. Ha un corpo pazzesco e il merito è senz’altro dello yoga che pratica con costanza e dedizione. Ma per i suoi fan quelle pose sono di più. Perché accendono l’eccitazione… Starà pure meditando, Naike, ma medita in bikini. E con le forme in vista. E i fan non possono non notarlo… Continua a leggere dopo la foto









“..figa in tutte le pos….figure 😜” , “Bellissima questa posizione” , sono alcuni dei commenti che si leggono sotto alle sue foto. E ancora: “In tutti i casi, gran bel lato b, nessun pittore può dipingerlo così bello e armonioso”. Ma qualcuno ha fatto dell’ironia: “belle le ciabatte…” , “col cuscino siamo buoni tutti…”. Qualcuno è stato molto scurrile e qualcuno davvero maleducato: “Come ti sei sentita quando è arrivato un po’ di ossigeno al cervello???”. Ma Naike se ne frega delle critiche, anche perché ci è abituata. Continua a leggere dopo la foto





Di recente anche mamma Ornella Muti ha iniziato a fare yoga con la figlia, come dimostrano i video postati sempre da Naike. Mamma Ornella, però, pratica questa disciplina in modo più sobrio e, soprattutto, con più vestiti addosso. Certo, è un po’ più impacciata della figlia ma pratica lo yoga da meno tempo e sta prendendo la mano. A proposito di sua madre, Naike ha postato su Instagram una foto che la ritrae da giovane in tutta la sua bellezza. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Yoga helps us stay young Lo Yoga ci aiuta a rimanere Giovani #naikerivelli Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 1 Set 2019 alle ore 11:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ornella Muti 🤐Top #ornellamuti @ornellamuti Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 2 Set 2019 alle ore 12:14 PDT

Madre e figlia sono molto legate e non perdono nemmeno un secondo per stare insieme. Per anni la figlia di Ornella Muti ha frequentato regolarmente il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro convinta che fosse suo padre, ma in seguito a un test del DNA richiesto dall’uomo i due hanno scoperto di non avere legami di parentela. La Muti a quel punto ha dichiarato di non conoscere l’identità del padre di Naike. Nel 1996 è diventata madre di Akash, frutto di una breve relazione.Poi, nel 2002 la Rivelli ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski; il matrimonio è durato appena nove mesi e, dopo la separazione, è sopraggiunto il divorzio nel 2008.

