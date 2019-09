“Divina!”. Via il reggiseno e lato b sensuale. Elena Morali fa alzare la temperatura

Elena Morali si ‘vendica’. La showgirl ha deciso di immortalare il fidanzato Gianluca Fubelli, noto anche come Scintilla, nudo. Il comico e compagno della Morali è ritratto completamente nudo, in casa loro e intento a mangiare qualcosa, coperto nella zona intima da una faccina e un cuoricino rosso. Elena commenta poi simpaticamente la foto con una didascalia che recita: “Lo Scintilla egocentrico si aggira del tutto ignudo per casa. – ammette la Morali, che poi si prende la sua rivincita – Poi dicono che sono io ad esser sempre nuda!”.

Un’estate al cardiopalma per il followers della fidanzata di Scintilla, che non perde occasione per sfoggiare il fisico statuario e l’abbondanza. Ma è con uno degli ultimi scatti che la Morali ha fatto impazzire i fan. Una striscia di tessuto le cinge il fianco, tutto il resto è rigorosamente in bella mostra. Elena sfila il reggiseno, pur nascondendo le grazie con le braccia. Ma l’immagine è comunque hot. “Che calor”, scrive lei. “Lo fai venire tu il calor”, rispondono i fan. (Continua a leggere dopo la foto)









Tantissimi i commenti ricevuto da Elena Morali dopo lo scatto hot postato su Instagram. C’è chi ha notato che “Sei sempre più bella, ma come fai?”; chi invece le ha scritto “Sei una Dea, ma con questa foto qui vuoi davvero farci morire!” C’è però chi ha fatto osservazioni di altro tipo, trovando fosse un po’ troppo nuda. “A questo punto le uscivi direttamente”, ha scritto qualcuno; e ancora “Facevi prima a farla nuda!”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Già fuori ci sono 30 gradi poi ci sei tu che alzi ancora la temperatura, ci fai morire! P.S. Sei magnifica”, “Una bellezza da mozzare il fiato!! Stupenda”, “Sei troppo bona”. E poi ancora: “E levalo sto reggiseno, se vuoi ti do una mano”, “Welllaaaaaaa che fisico da urlo”, “Girati”, “Sei troppo bella, sei divina”, “Mamma mia come sei bella. Elegantissima, affascinante, top, fisico marmoreo”, “Lato b speciale e sensuale”, “Non smetti mai di stupirci”, “Wooooow che topona”. Nelle scorse settimane Elena Morali era stata accusata da Deianira. L’esperta di gossip aveva spifferato che l’ex pupa, nonostante il fidanzamento con il comico Scintilla, si stava frequentando con un personal trainer. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Che Calór 😝💁🏼‍♀️ Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 1 Set 2019 alle ore 6:37 PDT

“Ieri volevo farvi questo video, però ho pensato di non voler dare troppa attenzione a certe stronz*ate” – aveva detto in una prima Instagram Story Elena Morali che poi difende se stessa dando appuntamento a Deianira Marzano di cui non fa il nome nelle sedi opportune – “ovviamente, le notizie date da una tl persona, sono del tutto infondate. Tra l‘altro, sulla base del nulla, dato che io non conosco minimamente personal trainer conosciuti. Quindi potete stare tranquilli”.

