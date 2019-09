Belen Rodriguez stende tutti in topless: camicetta sbottonata e seno da urlo

Torna ad alzare il livello dei suoi post su Instagram Belen Rodriguez, che dopo le tantissime foto con protagonisti il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, i panorami marini e naturali, i paesaggi stupendi e i quadretti famigliari, ha deciso di tornare su canali più sensuali, bollenti e sexy. L’ultima immagine che campeggia sulla sua pagina Instagram la vede infatti protagonista di un bianco e nero folle.

La showgirl argentina infatti ha la camicetta aperta sul seno, sbottonata, e copre il décolleté con le mani, in uno vortice di sensazioni e di fantasie. Superati i 300 mila mi piace in pochissimi minuti per una bellezza che in molti non si pentono di definire statuaria. Risponde così, insomma, Belen Rodriguez, a chi le chiedeva se fossero vere le notizie di una presunta seconda gravidanza. Vera o no questa voce, siamo davanti ad una mamma hot. Continua a leggere dopo la foto.









Pochi giorni fa Belen Rodriguez era finita al centro delle critiche per la sua presentazione dello show televisivo “La Notte della Taranta. “Come si può rovinare un evento culturale e storico come questo? Semplice, chiamando loro due”, avevano detto i fan sul web criticando le continue uscite a vuote, la vanità e l’incapacità, a detta di molti, della showgirl argentina: “Notte della Taranta rovinata”, “Che c’azzeccano Belen Rodriguez e De Martino?”; “Come distruggere la cultura popolare musicale”, “Che bisogno c’era di questi due?”. Continua a leggere dopo la foto.





Addirittura diciotto accademici, alla notizia che Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero presentato la serata, avevano redatto una dichiarazione in cui si schieravano contro questa decisione. “Ci chiediamo perché questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale sociale e politico de La Notte della Taranta appunto, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip, al trash, al populismo, all’acchiappa audience e all’acchiappa chiappe?”. Continua a leggere dopo la foto.





Tornando alla questione maternità, Belen Rodriguez aveva parlato in questi termini in una recente intervista a Gente: “Siamo entrambi più consapevoli e maturi. L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva. Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia mai capitata, per questo cerchiamo di proteggerla. Di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”.

