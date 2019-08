“Sei un sogno”. Alessia Macari sempre più esplosiva: il bikini non contiene il seno extralarge

L’estate 2019 passerà alla storia come quella in cui il grande pubblico, soprattutto del web, ha saputo conoscere ed apprezzare il fisico della bellissima Alessia Macari. Per i più distratti stiamo parlando della Ciociara di Avanti un Altro, ma anche della vincitrice del Grande Fratello. Il suo marchio di fabbrica? Il suo tratto distintivo dal punto di vista fisico? Ovviamente un décolleté clamoroso che sembra sempre sul punto di esplodere.

Per questo anche l’ultima foto di Alessia Macari, come d’altronde tutto il suo profilo Instagram, è stata presa d’assalto da tutti i follower. Una “Caciarona esuberante” è stata definita, ma per molti è invece una dea della bellezza viste le sue curve esplosive e un seno veramente extra large. Qui sotto potete trovare una carrellata delle foto migliori di questa straordinaria show girl, che regala ai suoi fan emozioni bollenti. Continua a leggere dopo la foto.









Riallacciamo un attimo, però, il nastro della storia di Alessia Macari. Pochi sanno infatti che è nata a Dublino, in Irlanda, nel 1993, ma è italianissima: infatti è cresciuta a Casalvieri, in provincia di Frosinone. E qui ha iniziato a stregare tutti con la sua bellezza: ha vinto il premio Miss Beauty Queen International e qualche anno dopo è diventata Miss Valcomino nel Mondo. La notorietà le arriva grazie al ruolo della Ciociara di Avanti un altro, scelta direttamente da Paolo Bonolis, grazie al quale diventa una vera e propria star del web. Continua a leggere dopo la foto.





Il profilo Instagram di Alessia Macari infatti continua a crescere e a riempirsi di followers, grazie anche a questi scatti ‘hot’. Per questo Ilary Blasi l’ha chiamata per partecipare all’edizione speciale del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, ricorderete, c’erano Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. E quell’edizione riesce addirittura a portarsela casa, continuando la sua ascesa nel cuore degli italiani. Continua a leggere dopo la foto.





“Che seno clamoroso” scrivono i fan sotto la foto di Alessia Macari, che in questo momento ha superato i 40 mila mi piace. “Corpo da favola”, “che te***a che sei!”, “sei fantastica”. E nella didascalia la showgirl inserisce un bel #curvy. Dedicato a tutte quelle donne che non si sentono belle con qualche chilo in più: si è più sensuali con un po’ di ciccia sui fianchi!

