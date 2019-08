“L’altalena più sexy del mondo”. Mercedesz Henger, curve perfette negli ultimi scatti hot

“Ogni tanto è un bene tornare bambini”. Ha scritto Mercedesz Henger nella sua ultima foto pubblicata su Instagram. Perché la bellissima fotomodella ha deciso di tornare piccola per un giorno e fare quello che più vorrebbe fare chi è nell’infanzia: divertirsi, stare senza pensieri, fregarsene di quello che dice la gente. Il problema, se così lo si vuol chiamare, è che il risultato di questi scatti “innocenti” è a dir poco bollente e sensuale.

Perché Mercedesz Henger ha deciso di riprendersi prima sotto una cascata d’acqua poi sopra un’altalena. Che diventa in un batter d’occhio il gioco più sexy del pianeta visto che mette in mostra un lato b da urlo, spaziale, in una parola: perfetto. I fan sono tutti esplosi, infatti, davanti alle sue curve e si sono lasciati andare a messaggi clamorosi. Questo fisico mozzafiato però è frutto di grandi sacrifici e di allenamenti. E lo ha raccontato direttamente lei. Continua a leggere dopo la foto.









“Mi avete chiesto in molti di postare una foto in cui facessi vedere quanto ero riuscita a cambiare la mia forma fisica in questo periodo di alimentazione sana e esercizio fisico – si era confessata tempo fa Mercedesz Henger – E quindi ecco qui! A sinistra; una foto del primo giorno all’isola dei famosi, 2 anni fa. A destra una foto di come sto adesso. Io sono alta 178cm. Il mio “peso forma” in base a varie formule dovrebbe essere intorno ai 65 kg. Nella foto a sinistra ne pesavo più di 70. Volevo specificare perché non vorrei essere fraintesa”. Continua a leggere dopo la foto.







La riflessione di Mercedesz Henger continua così: “Non ero sovrappeso in modo “tragico” o pericoloso, assolutamente. Però non ero in forma e non ero contenta del mio corpo. In questi ultimi due anni ho provato ogni tipo di dieta, da quelle più drastiche a quelle più strane. Ho provato dozzine di diversi esercizi e corsi in palestra. E piano piano, ho trovato il mio equilibrio”. Dopo molto esercizio fisico i risultati si sono visti.”. Continua a leggere dopo la foto.





E stando a quanto si legge i commenti, Mercedesz Henger sembra aver colto nel centro: «Semplicemente la perfezione», «Bellissime ch***e: rotonde e sode», «Che meraviglia che sei, stupenda. Un corpo meraviglioso! C**o perfettamente scolpito». Poi il fan più sincero e obiettivo: «E in quel momento tutti desiderarono essere quell’altalena».

“Patetica”. Sonia Bruganelli, la dichiarazione d’amore a Paolo Bonolis fa esplodere la polemica