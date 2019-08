“Patetica”. Sonia Bruganelli, la dichiarazione d’amore a Paolo Bonolis fa esplodere la polemica

Non c’è pace per Sonia Bruganelli, non c’è un attimo di serenità e di tranquillità sul mondo dei social. Il mestiere di influencer è durissimo e si va spesso incontro a soliti imprevisti del settore. Così anche se ci si lascia andare a dediche spassionate e momenti passionali, ecco che si può scatenare la polemica, con gli hater sempre all’agguato. E la famosissima imprenditrice digitale non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone.

Stavolta è una dichiarazione d’amore a finire sul banco degli imputati. Parole tenerissime che Sonia Bruganelli aveva dedicato al suo marito e compagno di vita Paolo Bonolis. Ecco le parole incriminate, messe come didascalia ad una loro foto insieme: ““Quando ti cerco ti fai trovare sempre senza domandarmi perché. Tu mi conosci, lo sai già quando ho bisogno di complicità”. Ebbene gli hater hanno avuto da ridire anche in questo caso. Continua a leggere dopo la foto.









Subito è esplosa la polemica con parole al veleno sotto il post di Sonia Bruganelli: “Hai bisogno sì, ma di soldi. – pungono gli utenti nei commenti – Le foto che posti, vestiti di marca, aereo privato… Senza Bonolis saresti nulla di nulla, ti ci voglio a campare con 1000 euro al mese”. Accuse veramente durissime, cattive e soprattutto gratuite, che mettono in mezzo la famiglia, le relazioni private e un amore che invece veniva celebrato nel post della moglie del famoso conduttore. “E soprattutto quando hai bisogno del solito Conto in banca”. Continua a leggere dopo la foto.





“Questi due che ostentano proprio no”, dicono gli altri mettendo in mezzo anche Paolo Bonolis. Poi riecco le frecciatine sul personale: “Fattelo un altro ritocchino”, “Patetica… con tutti i milioni di euro che ti ritrovi, grazie a Paolo!!!”, scrivono a Sonia Bruganelli. “Ecco, invece di postare foto di vestiti costosi… scarpe, borse che alla fine della fiera, sono solo oggetti… posta qualche foto in più con tuo marito… Abbiamo bisogno d’amore e non di guardare le tue Valentino”. Continua a leggere dopo la foto.





“Perché stai così sul ca**o? A tutti?” si chiede ironico un fan. Ma la domanda su Sonia Bruganelli viene veramente da farsela. Cosa ha fatto per meritare così tanto odio? Cosa c’è di sbagliato nel postare una foto della famiglia? Non lo sapremo mai. Si tratta del brutto del web e bisogna prenderlo così com’è.

