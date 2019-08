“Il tempo per te non esiste”. Martina Colombari stupisce ancora: micro bikini e lato b da favola

Continua a tenere banco la bellezza senza tempo di Martina Colombari, che continua a fare invidia alle ventenni e mostrare curve ma anche muscoli da urlo. Possiamo parlare di un vero e proprio fenomeno della natura, un esempio clamoroso di donna che ha fatto innamorare almeno due diverse generazioni di italiani. È infatti di ventotto anni fa la sua elezione a Miss Italia e da quel momento la sua bellezza, invece che calare, è aumentata.

Lo possiamo vedere in queste magiche foto, che Martina Colombari si diverte a condividere sulla sua pagina Instagram. Bikini scottanti, costumi piccolissimi, vestiti attillati, e poi giochi di gambe accavallate che fanno saltare in aria la fantasia, pose sensuali. L’ultimo posto, di pochissime ore fa, la vede uscire dal mare disegnando una parabola con i capelli. Sembra una vera e propria sirenetta, con un corpo sensuale e affascinante. Continua a leggere dopo la foto.









“L’estate è un momento speciale. La luce, le vacanze, la libertà dagli impegni di tutti i giorni sono il modo più naturale per sentirsi belle e in forma”. Così ha scritto la bella Martina Colombari su Instagram: “Ora è il momento di pensare aI ritorno, alla vita di tutti i giorni”. Una vita che per lei è fatta di grandi sacrifici, diete e palestra per mantenere sempre al top il suo fisico. L’ex Miss Italia infatti continua ad essere una vera icona di bellezza, che ha aggiunto la maturità, gli anni, il fascino della donna vissuta ad un corpo già di per sì da urlo. Continua a leggere dopo la foto.





E cosa c’è in cantiere per Martina Colombari? L’attrice lo ha rivelato in una recente intervista: “Sto preparando uno spettacolo teatrale che andrà in scena con Tedeschi in Autunno che è la montagna russa con un finale drammatico – ha spiegato la bellissima ex miss Italia – si tratta di una donna che interpreterà contemporaneamente 4 donne differenti e, quindi, farà queste montagne russe”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Insolita-originalità-estiva 🌊🌊#estate2019 #Versilia (Pic by @chiaral72 ) Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 31 Ago 2019 alle ore 1:11 PDT





«50 anni suonati! Vi rendete conto che fisico mozzafiato? Fa impallidire tante ragazzine di oggi. La più bella bella Miss Italia di sempre insieme a Gina Lollobrigida». Così si è espressa una fan sotto la foto di Martina Colombari: «È indubbiamente Lei la donna più bella d’Italia», «Così fai impazzire. Bellezza infinita», «La perfezione».

