Jasmine Carrisi presa di mira dagli hater per “quel” motivo (che ha a che fare con mamma Loredana)

Insulti crudeli e attacchi: gli hater se la prendono con Jasmine Carrisi, la figlia di AL Bano e Loredana Lecciso. Negli ultimi tempi la 18enne figlia del cantante e della showgirl è diventata una star dei social. Classe 2001, occhi azzurri e penetranti, capelli lunghi e biondissimi, labbra carnose: Jasmine sembra davvero una bambolina ed è proprio questa bellezza la sua “colpa”. I leoni da tastiera, infatti, accusano la ragazza di essersi sottoposta alla chirurgia estetica per cambiare il proprio aspetto.

Non le perdonano di dimostrare più anni di quelli che ha realmente. Nelle foto che la ritraggono in compagnia della madre di leggono i commenti più cattivi: “Vai a giocare con le bambole invece di combinarti in questo modo a 18 anni come tua madre che ti fa fare queste foto. Io mi vergognerei, poverette”. E ancora: “Questa ragazza così carina sta diventando come la mamma: sciocchina e vanesia”, “Tra poco diventa come madre rifatta e mezza scema”, le scrivono. Continua a leggere dopo la foto









Ma mamma Loredana non ci sta e prende le sue difese: “Si tratta di una piccola percentuale di persone – ha svelato al settimanale Lei -, per fortuna. Non per fortuna di mia figlia, sia chiaro. Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia. Ripeto: mi fanno tristezza! Un soggetto che scrive parole simili. Ancora peggio se scritte da un maggiorenne. Credo che rasenti un po’ di insoddisfazione”. Per fortuna Jasmine sembra reagire bene: non se la prende troppo. Continua a leggere dopo la foto





“Grazie a Dio è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco – ha spiegato Loredana Lecciso -. Jasmine è capace di ponderare qualsiasi messaggio le arrivi senza farne un dramma perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema”. Insomma, è una ragazza matura che non si lascia condizionare troppo dalla crudeltà delle persone. Jasmine ha anche le idee chiare, nonostante la sua giovane età… E non ha intenzione di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 5 Set 2018 alle ore 3:56 PDT



Nonostante le sue apparizioni a Venezia e a Live – Non è la D’Urso, sogna di diventare una pediatra. Nel frattempo la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si gode la sua giovinezza. E sogna di sposare il suo cantante preferito…

Qualche giorno fa, in risposta a una domanda di una fan “Salutami Sfera Ebbasta”, lei ha subito risposto: “Quando un giorno ci sposeremo te lo saluterò”. Ovviamente stava scherzando e per ora non c’è alcun matrimonio in vista… E pare che Jasmine sia single. Dopo una lunga relazione con Giuseppe Caggiula, la figlia di Al Bano non sembra essere impegnata.

Jasmine Carrisi insieme a Giovanni. Ed esplode il gossip sul flirt dei due figli vip