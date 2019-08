Alessandro Borghese, svolta sexy su Instagram: le foto senza maglietta fanno sognare le fan

Alessandro Borghese è un volto noto della televisione, chef apprezzato e simpaticissimo. Lui è il figlio di Barbara Bouchet, l’attrice nata a Liberec (Repubblica Ceca) il 15 agosto 1944. Naturalizzata italiana, Barbara è cresciuta con il papà Fritz, fotografo di guerra, e la mamma a cui una veggente rivelò il futuro radioso della figlia. Cresciuta in California, ha sposato Luigi Borghese da cui ha avuto due figli, Alessandro e Max. Parliamo di Alessandro, il mitico chef che fa impazzire le donne.

Oltre che chef, Alessandro Borghese è anche un conduttore televisivo: il suo programma 4 ristoranti è molto seguito. Ebbene, fino al 30 agosto, Alessandro Borghese è stato a Mauritius ospite di una manifestazione per appassionati gourmand. Gli ospiti del resort Constance Belle Mare Plage hanno avuto il piacere di assaporare i piatti prelibati dello chef Alessandro Borghese che ha dato vita a una sessione di Live cooking per la gioia di tutti i presenti. Continua a leggere dopo la foto









“Come dico sempre cucinare è un atto d’amore, voglio trasmettere un’emozione, appagare chi assaggia i miei piatti, anche a Mauritius così come avviene nel mio ristorante a Milano e durante gli eventi di catering & banqueting che gestisco. È davvero un piacere per me poter condividere il mio stile e la mia passione per il cibo con il team e gli ospiti del Constance Belle Mare Plage” ha detto in una recente intervista. Borghese è molto amato e seguito anche sui social per questo non è sfuggito un dettaglio… Continua a leggere dopo la foto





Quale dettaglio? Semplice. Alessandro Borghese, forse ispirato dalle meravigliose spiagge di Mauritius, ha dato una svolta sexy alla sua vita e si è fatto immortalare mentre ammicca e fa sguardi sensuali. Le donne, che già pendono dalle sue labbra, hanno pensato di sognare quando hanno visto quegli scatti. Borghese è un sex symbol… E vederlo senza maglietta è davvero raro. Bello come il sole, coi capelli bagnati e lo sguardo malizioso ha fatto perdere la testa alle sue fan. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 🌊🏄🏝️☀ Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: 29 Ago 2019 alle ore 11:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌊 😉 #myconstancemoment Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: 20 Ago 2019 alle ore 7:40 PDT

“È bello vedere ogni tanto un vero uomo che non si depila e non si ammazza in palestra per mostrare gli addominali… questo è un bel vedere COMPLIMENTI” scrive una. “Vabbe’! Non può che essere 10!!!!!❤😍” scrive un’altra. Secondo qualcuno ha un po’ di pancetta. Ma di quella sexy… “Omo de panza omo de sostanza❤️ Un gran figo sei😎💞”. Insomma, all’unanimità Alessandro Borghese in questa versione si merita un bel 10! Siete d’accordo?

Alessandro Borghese “non è uno chef”: l’attacco di Gianfranco Vissani