“Una botta di vita”. Elenoire Casalegno, il seno “balla” e scappa dal costume. E i fan perdono la testa

Elenoire Casalegno continua a far sognare i suoi fan. Le se foto sexy mandano in tilt la rete. I fan, che la seguono con passione dai tempi di Super (uno dei primi programmi degli anni ’90 che mandava in onda le hit musicali più ascoltate nelle radio), la amano. Per la sua bellezza, per la sua simpatia, per il suo essere sopra le righe. E, naturalmente per il suo essere sexy con naturalezza. Sono passati moltissimi anni dai tempi di Super ma alla Casalegno non sembra essere passato un giorno. È in forma come quando aveva 20 anni.

Ma è molto più sensuale perché ora è una donna. Elenoire Casalegno sa di essere una donna di una bellezza sconvolgente. Per questo posta spesso foto che la ritraggono in costume da bagno. E non ce n’è per nessuno. Il fisico è da urlo, lo sguardo è magnetico, le pose sono sexy e gli incidenti hot sono dietro l’angolo… A che ci riferiamo? A una delle ultime foto che Elenoire ha postato in rete… Continua a leggere dopo la foto









L’ex gieffina – ricordate che ha partecipato Grande Fratello Vip all’edizione che vide vincitore Daniele Bossari? – sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax al mare e, per la gioia dei fan, posta le ultime (ma speriamo di no) foto in costume da bagno. “Oggi nuvole…mi è parso di vedere una struttura anatomica situata all’estremità distale della gamba…mah…#elenoire #casalegno#formentera#choosethebestfucktherest” scrive Elenoire nella didascalia dello scatto ironizzando sul fatto che non c’è sole… Continua a leggere dopo la foto





Elenoire Casalegno indossa un paio di occhiali da sole nonostante il sole non ci sia. Ma gli occhiali sono l’ultima cosa che i fan notano… Già perché la Casalegno indossa un costumino piccolo piccolo color petrolio. Ma, mentre si muove, il seno “balla” e pare voler uscire dal pezzo di sopra del costume. I follower perdono la testa. E ovviamente la riempiono di complimenti. “Se una è bella…è bella…non ce niente da fa’”, “Molto carina ❤️❤️❤️”, “Sei stupenda, una botta di vita, una spinta per tutti/e i quarantenni😍”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Tramonto #Elenoire #Casalegno #choosethebestfucktherest #karpathos Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 19 Ago 2019 alle ore 10:23 PDT

E ancora: “Buongiorno Elenoire, sempre la mia preferita. Bellissima🌹”. Insomma, non ce n’è per nessuno. Solo qualche giorno fa Elenoire Casalegno aveva mandato in tilt i fan postando una foto che la ritraeva in costume da bagno: un costume intero sgambatissimo che lasciava poco spazio all’immaginazione… Anche in quell’occasione i fan hanno gradito (anche troppo) e le hanno dedicato commenti di ogni genere (anche un po’ spinti).

“Insuperabile”. Elenoire Casalegno va “oltre”: il costume dove sta? Si vede tutto