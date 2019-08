Il nome di Erica Piamonte torna in prima pagina, torna ad assediare le colonne dei giornali di gossip. Il perché? Una nuova polemica scatenata sui social. Stavolta non centra niente il rapporto, particolarissimo, con Taylor Mega e le relative voci di un possibile ‘fidanzamento’. No, stavolta a finire nell’occhio del ciclone è un nuovo post rovente, uno di quelli in cui la mercanzia dell’ex Gieffina viene messa in mostra in maniera hot.

L'ex concorrente del Grande Fratello 16 continua a dividere l'opinione dei suoi utenti, in un circolo vizioso di accuse e repliche che non fa altro che aumentarne la visibilità. "Oggi voglio andare al male" era la didascalia messa sopra il post della polemica, dove si vedeva Erica Piamonte immortalata in un bellissimo e succinto bikini, che per quanto era piccolo lasciava pochissimo spazio all'immaginazione.









Il doppio scatto oggetto di polemica mette in mostra un corpo a dir poco perfetto, con curve sopraffine e una carica di sensualità unica. Ma gli hater si sono rivoltati e tra i vari commenti negativi si può leggere: "E fa vedere il c**o…non basta far vedere il mare che è molto più seducente di te… non credo sia la strada giusta per diventare un'attrice oppure una presentatrice…oppure sì, ma per il porno, prova a contattare Siffredi". Parole durissime quelle che si scagliano contro Erica Piamonte. Ma i leoni da tastiera non si fermano qui.





Infatti un altro utente ancora più avvelenato sottolinea un aspetto: "In effetti il tuo lato b è ottimo, ma non mi sembra che hai altri argomenti …prova a trovarli". Per fortuna di Erica Piamonte c'è anche chi prende le sue difese e commenta: "Sempre bellissima. Fregatene delle critiche insensate, chi ti segue da sempre sa". Insomma, le solite alterne vicende sui social per la famosa influencer ed ex gieffina.





Visualizza questo post su Instagram Oggi voglio andare al mare Un post condiviso da (@erica_piamonte_real) in data: 29 Ago 2019 alle ore 7:40 PDT

Chissà se a consolarla sarà arrivata Taylor Mega. Quando Erica Piamonte era finita in ospedale la sua biondissima amica non aveva perso un minuto per scapicollarsi al suo fianco. Sicuri che tra le due sia solamente amicizia? Il gossip impazza anche in questo senso.

