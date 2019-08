“Sei planetaria”. Francesca Cipriani, il costume “scoppia” di abbondanza e i fan esultano

Francesca Cipriani, il costume “scoppia” di abbondanza e i fan esultano. Che donna, Francesca Cipriani. Classe 1984, la Cipriani, nata a Popoli, in provincia di Pescara, è diventata famosa per aver partecipato al Grande Fratello nel 2006. Ma la Cipriani aveva già mosso i primi passi nel mondo della televisione esordendo in qualità di inviata e conduttrice del telegiornale di un’emittente abruzzese, Onda Tv. Ma è col GF che la Cipriani ha raggiunto la popolarità quella vera. Dopo il reality è diventata opinionista nel programma di Canale 5 Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso e ha sempre fatto parlare di sé.

Il motivo? Ovviamente il suo seno, per lei mai abbastanza grande che l’ha spinta ad andare dal chirurgo più e più volte per ingrandirlo. La Cipriani adora il suo seno abbondante e ne va fiera per questo non perde occasione di mostrarlo ai fan. Le ultime foto in costume da bagno che ha postato su Instagram hanno scatenato le fantasie più proibite dei suoi ammiratori… Continua a leggere dopo la foto









Nell’ultima foto postata la Cipriani indossa un costume da bagno maculato, di quelli sgambatissimi… Il pezzo di sopra è un po’ troppo piccolo e il suo seno non riesce a starci dentro… “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Eugenio Montale)” scrive Francesca Cipriani nella didascalia della foto. Vuole essere poetica. Ma la vera poesia è lei in costume. L’immagine dell’abbondanza, della sensualità, della fertilità. Una meraviglia. Continua a leggere dopo la foto





I fan sono allibiti di fronte a quella visione celestiale. Quel seno immenso che esce dal costume, quelle gambe lunghe, rese ancora più lunghe dal costume sgambatissimo. E quel corpo che è un tripudio di tonicità e curve pericolosissime. I fan le regalano migliaia di cuoricini e le scrivono commenti entusiasti. “Sei pazzesca” scrive un fan che non riesce a smettere di guardare quella foto. “Bellissima”, “splendida”, “la mia pupetta”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram , , . ( ) Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 29 Ago 2019 alle ore 11:47 PDT

“Non usare più trucco!!!! Guarda cosa sei senza trucco»”. La versione acqua e sapone di Francesca ha fatto letteralmente colpo su tutti. Sì, perché in quella foto la Cipriani è completamente struccata. E ride felice. “Sei dolcissima, hai un bel sorriso! Francesca sei grande”. Ma c’è chi è meno romantico e guarda altro: “Hai delle tette fantastiche”. “Non vorrei essere offensivo, e se lo sono ti chiedo scusa fin da subito, ma con il costume sei una gnocca planetaria” scrive un altro.

Francesca Cipriani completamente nuda (e acqua e sapone) è da infarto: “Niente reggiseno…”