“Allora le sirene esistono”. Elisabetta Gregoraci troppo hot, il micro bikini stende tutti

Si gode gli ultimi giorni d’estate Elisabetta Gregoraci, facendo impazzire i turisti che assediano le coste francesi e i seguaci che affollano il suo profilo Instagram. E rimangono tutti a bocca aperta per un fisico pazzesco fatto non solo di curve mozzafiato ma anche di muscoli disegnati. Spiccano soprattutto i suoi addominali scolpiti, frutto di tanti sacrifici sia in palestra che a tavola, tra privazioni e sudore. Insomma, una dea della bellezza.

Ma anche della sensualità. L’ultimo post che ha pubblicato è un capolavoro artistico visto che la Gregoraci torna a posare in bikini. La avevamo vista in queste condizioni numerose volte, soprattutto nel post in cui ha deciso di testimoniare una sua immersione in acqua: l’obiettivo indugia molto sul suo lato b, che svetta in maniera stellare, unica e maliziosa, in primo piano. Stavolta invece è un micro costume a disegnare le sue forme. Continua a leggere dopo la foto.









Si starà mangiando le mani Flavio Briatore, che aveva provato di tutto per riacciuffare la bella showgirl e si era detto anche disposto a risposarla. “È stato difficile scegliere di separarmi – ha spiegato Elisabetta Gregoraci – perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato”. Eppure i due hanno passato le vacanze insieme prima in Costa Azzurra, poi in Sardegna, dove Flavio Briatore gestisce il Billionaire. Continua a leggere dopo la foto.





“Provo molto rispetto per il papà di Nathan – ha spiegato Elisabetta Gregoraci con il massimo della sincerità – e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”. I due infatti continuano ad allevare e crescere il piccolo senza fargli mai mancare l’affetto di una famiglia unita. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 29 Ago 2019 alle ore 4:36 PDT

«Gnocca pazzesca! Complimenti» scrivono sotto la foto di Elisabetta Gregoraci i fan: «Che bellezza e che fisico. Complimenti». Con un vero e proprio tornado di commenti: «Ely secondo me tu sei un angelo», «Troppo bella! Vogliamo tutte una tua rubrica su alimentazione e allenamento».

