Asia Nuccetelli irriconoscibile: la figlia di Antonella Mosetti cede ancora alla chirurgia e diventa “così”

C’è un nuovo capitolo nella storia infinita di gossip tra Asia Nuccetelli e la chirurgia estetica. Un rapporto strano, complicato, che finisce sempre e comunque nell’occhio del ciclone. È una certezza: non appena la figlia di Antonella Mosetti pubblica qualcosa su Instagram, che sia un selfie o un semplice scatto con gli amici, si scatena il putiferio. Anche questa volta è successo di tutto: un commento negativo suscita la furia della ragazza.

Perché gli haters sono sempre dietro l’angolo, le parole cattive sono sempre pronte a ferire e a scavare nel profondo. Anche se si attacca una persona famosa, anche se si insulta chi ci sembra irraggiungibile. Così ecco il nuovo commento del leone da tastiera di turno: “Sei diventata di plastica, complimenti”, seguito da tante emoticon con gli applausi. Asia Nuccetelli si è scatenata: “Meglio plastica che di me**a” ha sbottato. Continua a leggere dopo la foto.









Asia Nuccetelli non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche a causa di ritocchi e punturine. Qualche anno fa si era difesa in diretta televisiva a ‘Pomeriggio 5’ dicendo: “Non ho nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo”. Molto probabilmente da quel momento sono seguiti altri interventi, opportunamente nascosti però dalla ragazza. Continua a leggere dopo la foto.





Diventata famosa per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, nell’ormai lontano 2016, Asia Nuccetelli ha abbandonato il mondo della televisione, dedicandosi soprattutto all’equitazione: “Non sono un’influencer, non sono un’attrice o una blogger – ha spiegato – Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro”. Continua a leggere dopo la foto.





E anche dal mondo dei cavalli arriva una brutta notizia per Asia Nuccetelli: “Era da qualche settimana che non mi convincevi, ed io mi dispiace, ma ti conosco meglio di chiunque altro al mondo. Stamattina ti hanno fatto un’ecografia ai posteriori, abbiamo scoperto che hai un buco sul legamento” ha scritto postando una foto del suo cavallo. Insomma un periodo veramente nero.

