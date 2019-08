“Sei illegale!”. Ludovica Pagani, bikini hot su Instagram e lato b perfetto

Non basta essere brave e abili nel comunicare su Internet per raccogliere 2 milioni di followers. Bisogna essere anche bellissime. Lo sa bene Ludovica Pagani, super influencer e sex symbol della rete che è diventata una vera e propria star su Instagram. Da poco è sbarcata anche sul piccolo schermo e da quando aveva poco più di vent’anni incanta tutti come fotomodella. Ha origini bergamasche e lavora come imprenditrice digitale.

Le ultime foto che ha pubblicato su Instagram sono però qualcosa che trascende il marketing e la comunicazione. Sono qualcosa di assolutamente rovente. Prendete quella in bikini ad esempio, che potete trovare più in basso. Il lato b di Ludovica Pagani è a dir poco piccante, le curve che disegna il suo corpo fanno perdere la testa. “Che vista” scrive lei come didascalia della sua foto. E i fan si scatenano: “la vista migliore sei te!”. Continua a leggere dopo la foto.









Non poche volte però Ludovica Pagani è finita al centro delle polemiche per il suo lavoro, di cui lei ha sempre parlato in questi termini: “Considero quello di influencer e dj lavori, ma in modi diversi. Certamente si tratta di una questione di DNA: mio padre faceva il dj e mia madre la speaker radiofonica. Il mio idolo indiscusso è Jennifer Lopez, che è un’artista versatile e completa. E, se non sapete cosa faccia un influencer, ve lo spiego. Praticamente si comincia attraverso i social con i propri followers e si possono anche influenzare le loro scelte d’acquisto”. Continua a leggere dopo la foto.





In molti vista la bellezza e l’ambiente sportivo in cui lavorano (Ludovica Pagani è infatti un volto di SportItalia) la paragonano a Diletta Leotta: “Ma lei è una conduttrice, nata come tale, io sono un’influencer. Non sono ancora ai suoi livelli ed essere paragonata a lei è un onore.” Di certo è che le due sono una bomba di sensualità inaudita e mandano in tilt non solo i tifosi ma anche i tantissimi followers su Instagram. Continua a leggere dopo la foto.





“Ma cosa sei??” si chiedono i fan sotto la foto in costume di Ludovica Pagani. “Sei stupenda Ludo!”, “La più bella di tutte è lei, non c’è competizione, tutte le altre si devono togliere”, “Beato chi ti sposa”, “Il costume è troppo bello, ma quello che contiene lo è di più!”.

“Manesco e pericoloso”. Nuove rivelazioni scottanti su Francesco Chiofalo. E arrivano direttamente da ‘lei’