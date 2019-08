Elisabetta Canalis ‘boom’: abito inguinale e seno bollente. E quando alza le gambe…

Non la smette più Elisabetta Canalis di pubblicare foto bollenti sui suoi canali social. Stavolta non le servono bikini, costumi o pose eroticamente sfrenate. Le basta un abito, un paio di gambe sfoggiate come se fossero armi letali e una scollatura da panico. Ha appena partecipato all’evento What do you want di Pandora quando si fa immortalare direttamente all’interno della sua macchina. Il vestito però è troppo corto e quando alza le gambe succede il panico.

I followers infatti possono veramente scatenare la loro fantasia davanti alla mercanzia messa in mostra da Elisabetta Canalis che dopo aver deliziato migliaia di italiani dal bancone di Striscia La Notizia, e dopo aver fatto perdere la testa anche a sua maestà George Clooney, oggi vive a Los Angeles con un nuovo compagno e con la sua piccola bimba. Questa estate la abbiamo seguita tra mari e monti, restando sempre a bocca aperta davanti alle sue curve. Continua a leggere dopo la foto.









Pochi giorni fa Elisabetta Canalis era stata protagonista di un simpatico siparietto insieme alla figlia SKYLER Eva. “Mi sto inca***ndo” ha sbottato la piccola mentre stava facendo la coda alla mamma, che, sofferente, le aveva chiesto se fosse sicura di quello che stava facendo. Allora l’ex velina rimane a bocca aperta e risponde: “Scusa? Scherzando?”. E Skyler Eva risponde ancora più stizzita: “Sca***ndo”. Insomma un siparietto unico, con Elisabetta Canalis che scrive: “Offresi mini parrucchiera con molta energia e poca pazienza”. Continua a leggere dopo la foto.





Tra scatti roventi e foto in bikini, Elisabetta Canalis non poche volte si diverte a mettere in mostra anche la sua bellissima bimba. Avendo cura, però, di non far vedere mai il suo viso. Il rischio sui social è sempre molto alto e lo ha spiegato lei stessa: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Downtown arriviamoo! @jenineleighpollard Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 28 Ago 2019 alle ore 6:05 PDT

E sotto la foto di Elisabetta Canalis si scatenano i commenti. Anche quelli famosi, come quello a firma di Gessica Notaro: “La mia amica è la donna più bella del mondo”. Ma sono tantissimi: “Splendida, sensuale e provocante, sei unica”, “cosce fantastiche e seni meravigliosi”, “puoi mettere o non mettere, sei incantevole lo stesso”.

“La mia più grande paura”. Chiara Ferragni si confessa per la prima volta: le sue intime rivelazioni