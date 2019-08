Se si facesse un sondaggio con argomento il miglior lato b d’Italia, un ruolo di primo piano sarebbe quello giocato da Raffaella Fico. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti non si vergogna dell’etichetta di “più desiderata dagli uomini” che ormai da anni le viene attaccata, anzi. Si diverte a stuzzicare i fan con delle foto sempre più roventi in cui a brillare e a essere messo in primo piano è proprio il suo didietro, perfetto e seducente.

A complicare le cose, in senso erotico e sensuale ovviamente, ci si mette uno sguardo da vera e propria felina e un fisico da infarto, immortalato su Instagram nelle condizioni più estreme: dalle passeggiate in campagna alle giornate in riva al mare, da quelle in barca a quelle sotto le grinfie del parrucchiere. Il risultato è sempre lo stesso: Raffaella Fico mostra di essere una sex symbol. E le foto che trovate in rapida successione qua sotto lo dimostrano. Continua a leggere dopo la foto.









“Non esiste prospettiva senza due punti di vista” ha scritto Raffaella Fico come didascalia della foto, magari ironizzando sul doppio senso sexy proprio in riferimento al suo lato B perfetto. La foto la mostra di spalle, affacciata sul terrazzo e con sguardo rivolto verso l’obiettivo. Sono le sue curve e quegli occhi che sembrano fulminare a mandare in tilt il web in un batter d’occhio. Tutti vorrebbero cadere nelle sue grinfie, ma lei, invece, in quali grinfie è caduta? Chi era riuscito ad intrappolare questa bellezza clamorosa? Continua a leggere dopo la foto.





Uno dei primi amori pubblici di Raffaella Fico, che aveva infiammato i giornali di gossip, era quello con Alessandro Moggi, ma ormai è qualcosa che appartiene al passato. l’ex Gieffina si era raccontata così ai microfoni di Novella 2000: “Adesso sto cercando un uomo che mi faccia sentire donna sia dentro che fuori le lenzuola, ma, preciso, non mi riferisco al mio ultimo compagno: sto parlando in generale”. E ha rivelato che a scriverle sono tantissimi. Continua a leggere dopo la foto.





“Mi scrivono soprattutto i calciatori ma io li blocco. Vedo il nome del calciatore e lo blocco. Chiamano di continuo”. Dice Raffaella Fico, reduce dalla storia con Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia, Pia, e al centro delle voci di gossip per un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. Beati loro, verrebbe da dire.

