“Che sirenetta!”. Bianca Atzei, mai vista così hot: la versione in bikini lascia senza parole

Questa estate 2019 passerà alla storia come quella in cui migliaia di italiani hanno conosciuto il fascino delle loro cantanti. L’ultima, ma solo in ordine di tempo è Bianca Atzei, che su Instagram ha messo in mostra un fisico e un portamento da sex symbol più che da semplice pop star. Insieme a lei Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Noemi, Elodie, tantissimi volti della musica si sono rivelati anche dei corpi da sballo in quanto a sensualità.

Bianca Atzei, dicevamo, non è da meno visto che il suo fisico, associato a quegli occhi azzurri come il mare della sua Sardegna e a quelle labbra carnose ed esplosive. Una vera e propria icona di sensualità che abbiamo imparato ad amare già dal 2015, quando aveva partecipato al Festival di Sanremo con “Il solo al Mondo”, anticipazione dell’album “Bianco e Nero”. Non solo musica però, ma anche tanta bellezza a giudicare da questi scatti. Continua a leggere dopo la foto.









E se la vita professionale va a gonfie vele anche quella privata e sentimentale vive un momento di forma strepitosa: dimenticato il pilota Max Biagi, Bianca Atzei si coccola il nuovo compagno Stefano Corti: “Ormai basta definirlo tenero amico, è un fidanzato. Va avanti da qualche mese. C’è molta passione. Mi fa molto ridere, e questo per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Prima ha chiesto ai follower un consiglio, se doveva presentarsi alla prima cena vestito elegante o in boxer e ciabatte. Lui si è presentato in boxer e ciabatte, ma i miei genitori sono molto moderni e giovani, l’hanno presa bene”. Continua a leggere dopo la foto.





Come è scattato l’amore tra i due è stata direttamente la cantante a raccontarlo: “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo – racconta senza peli sulla lingua Bianca Atzei – A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”. Continua a leggere dopo la foto.





“Che bellla amoree”, “Stupenda”, “La Sardegna resta nel cuore di chi l’apprezza e di chi la rispetta. Noi sardi siamo unici”. Così scrivono i fan sotto la foto di Bianca Atzei che oltre ad essere “Bellissima” è anche un “Orgoglio sardo”, “una sirena”. Insomma futuro da modella per lei?

