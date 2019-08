Solo ieri Aurora Ramazzotti faceva una dolcissima dedica d’amore al suo Goffredo Cerza. I due sono inseparabili ormai da 3 anni e ovviamente hanno trascorso le vacanze estive insieme. A Mykonos, in Grecia. La figlia di Eros e Michelle è innamoratissima e lo lascia intendere nel messaggio d’amore che accompagna la foto di coppia che ha postato su Instagram. Lei è sulle spalle del fidanzato e lo abbraccia.

E scrive: “Treno delle 14:30 verso Milano, cuffie nelle orecchie e sguardo fisso sui chilometri che silenziosamente mi oltrepassano. Troppi pensieri, si riavvolgono come un vecchio nastro, si mischiano col paesaggio e perdono nelle gallerie”. “Mi aggrappo forte a un ricordo, tanto quasi da sentirne ancora il calore sulla pelle. Il mio momento preferito della giornata con la mia persona preferita al mondo. Per ora resto lì, con la mente”, conclude Auri. (Continua dopo la foto)









Inutile aggiungere che il post ha riscosso un enorme successo tra i suoi tanti fan. Like e commenti a profusione per lo scatto e la dedica a Goffredo, che è la sua metà dal 2016. Per la Ramazzotti, Cerza è il primo amore. Lo ha confermato in una recente intervista: “Per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose”. (Continua dopo la foto)





Qualche ora fa un nuovo scatto, ma stavolta insieme a lei non c’è Goffredo ma mamma Michelle. Una foto vintage, mai vista prima, di quando Aurora era piccola. Nell’immagine, Aurora bambina è al cinema con Michelle, che tiene in mano i biglietti per il film di Harry Potter. Nella foto, Aurora è imbronciata e scrive con ironia: “La mia faccia quando qualcuno mi spoilera la fine di un film”. (Continua dopo foto e post)







Pioggia di cuoricini sotto allo scatto del passato, ma tra i tanti commenti molti fan si accorgono di un dettaglio. Anzi, due: “Ma sei uguale, ti sei solo allungata”, scrive un’utente. E un altro: “Ma hai lo stesso viso, non è possibile”. Altri invece notano anche che pure Michelle Hunziker è cambiata pochissimo nonostante siano trascorsi diversi anni: “Pensavo fosse una foto recente e che la piccola fosse Sole. Siete uguali, vi hanno ibernate”.

“In bocca al lupo amore mio”. Elisabetta e Flavio, la giornata speciale: pura emozione